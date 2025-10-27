74% nạn nhân bị mua bán là nam, học vấn cao, giỏi ngoại ngữ, tin học cơ bản

Ngày 27/10, Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) phối hợp cùng Đại sứ quán Canada tại Việt Nam khởi động chương trình "ThinkB4UClick" với mục đích trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để phòng, chống mua bán người, nâng cao tư duy phản biện và tăng cường khả năng ứng phó trên không gian mạng dành cho thanh niên.

Chương trình diễn ra trong bối cảnh các hình thức lừa đảo trực tuyến, tuyển dụng trá hình và những diễn biến phức tạp của các hình thức mua bán người diễn biến phức tạp.

Gần 300 sinh viên, chuyên gia và thành viên mạng lưới Thanh niên IOM đã tham dự sự kiện dưới hình thức trực tuyến và trực tiếp.

Một nửa nạn nhân của mua bán người có trình độ học vấn cao

Theo đại diện Văn phòng IOM Việt Nam, trong số các cuộc gọi phản ánh mà Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống mua bán người (111) nhận được, có tới 50,5% vụ việc diễn ra trên mạng.

Thông tin tại lễ khai trương Tổng đài hồi tháng 9 cho thấy, sau 12 năm hoạt động, đường dây nóng 111 đã tiếp nhận và xử lý 30.170 cuộc gọi, kết nối và chuyển tuyến 700 ca, đồng thời giải cứu, hỗ trợ 785 nạn nhân và người bị nghi là nạn nhân bị mua bán.

Vẫn theo IOM Việt Nam, nếu trước năm 2020, tội phạm mua bán người hoạt động đơn lẻ thì từ năm 2020 đến nay, chúng hoạt động có tổ chức và chuyên nghiệp hơn.