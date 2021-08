737 ca tử vong trong 2 ngày, cả nước 8.277 người mất vì Covid-19

Thừa Thiên Huế: 1 ca

Vĩnh Long: 1 ca

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến 22/8 là 8.277 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca mắc và tương đương với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới.

-Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 687 ca.

- Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 24 ca.

Thêm 7.580 bệnh nhân khỏi bệnh

- 7.580 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 22/8.

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 147.667 ca.