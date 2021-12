70% người mắc bệnh ung thư này phát hiện ở giai đoạn muộn

Your browser does not support the audio element.

70% bệnh nhân ung thư phổi được phát hiện giai đoạn muộn

Theo thống kê của Tổ chức Ung thư toàn cầu Globocan năm 2020, tình hình mắc và tử vong do ung thư trên toàn thế giới đều có xu hướng tăng. Tại Việt Nam, ước tính có hơn 182.000 ca mắc mới và gần 123.000 ca tử vong do ung thư. Riêng ung thư phổi, số ca mắc mới ở cả 2 giới là hơn 34.000 người. 70% các bệnh nhân ung thư phổi được phát hiện ở giai đoạn muộn.

Thông tin đáng chú ý trên được các chuyên gia chia sẻ tại Hội nghị khoa học bệnh phổi toàn quốc lần thứ 8, được tổ chức tại Hà Nội cách đây không lâu.