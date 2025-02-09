7 xu hướng thời trang mùa thu giúp nàng làm mới phong cách

Tua rua uyển chuyển: Tua rua không còn là chi tiết dành riêng cho phong cách boho, mà đã được biến tấu tinh tế trên váy slip dress, áo khoác da hay thậm chí cả túi xách. Sự chuyển động mềm mại của từng sợi tua rua mang lại năng lượng vui tươi và cảm giác tự do cho set đồ. Chị em có thể chọn một item có tua rua làm điểm nhấn (váy ngắn, áo khoác hoặc túi xách), phối cùng áo trơn và boots cao cổ để cân bằng tổng thể.