7 xu hướng thời trang mùa thu giúp nàng làm mới phong cách
02/09/2025 09:32
Nếu như mùa hè gắn liền với những bộ cánh thoải mái, thì mùa thu đông lại mang đến cơ hội thử nghiệm chất liệu, màu sắc, phom dáng đa dạng hơn.
Tua rua uyển chuyển: Tua rua không còn là chi tiết dành riêng cho phong cách boho, mà đã được biến tấu tinh tế trên váy slip dress, áo khoác da hay thậm chí cả túi xách. Sự chuyển động mềm mại của từng sợi tua rua mang lại năng lượng vui tươi và cảm giác tự do cho set đồ. Chị em có thể chọn một item có tua rua làm điểm nhấn (váy ngắn, áo khoác hoặc túi xách), phối cùng áo trơn và boots cao cổ để cân bằng tổng thể.
Áo khoác da mềm mại: Nếu áo da biker mang đến sự mạnh mẽ, thì áo khoác da mềm với phom dáng oversize hoặc dáng trench coat lại toát lên vẻ sang trọng và có chút hoài cổ. Chất liệu da mềm mại khiến người mặc vừa thoải mái, vừa sang trọng. Chọn áo khoác da mền mix cùng áo len cổ lọ và quần jeans ống rộng mang đến phong cách tối giản mà thời thượng, hoặc kết hợp cùng chân váy midi và giày loafers sẽ ''nâng tầm'' outfit công sở thêm phần tinh tế.
Lấp lánh như trang sức: Trang phục đính sequin, ánh kim hay phụ kiện giày đính hạt ngọc trai trở thành ''vũ khí'' thời trang mùa thu. Điều quan trọng là chị em nên chọn bảng màu trung tính để giữ sự tinh tế thay vì quá rực rỡ. Nàng có thể diện chân váy sequin cùng áo sơ mi trắng cổ điển, hoặc chọn một đôi giày flats đính hạt làm điểm nhấn cho bộ cánh công sở thêm cuốn hút.
Quần jeans rộng thùng thình: Kiểu quần jeans ống rộng trở lại mạnh mẽ, mang theo sự thoải mái và cá tính cho phong cách mùa thu. Đây là item dễ dàng “cân” nhiều phong cách, từ năng động đến thanh lịch. Gợi ý kết hợp item này với áo crop top và sneakers, hoặc blazer oversize và giày cao gót sẽ giúp làm mới diện mạo của nàng ở bất kì đâu.
Chân váy midi: Không quá dài như maxi, cũng không quá ngắn như mini, chân váy midi chính là lựa chọn hoàn hảo cho tiết trời mùa thu. Với chất liệu sang trọng như nhung, da hay tweed, item này vừa giữ ấm vừa linh hoạt để mix&match với nhiều loại trang phục. Kết hợp với áo len cổ lọ và boots cao cổ, nàng sẽ có ngay outfit nữ tính, hoặc trẻ trung hơn với áo thun graphic và sneakers.
Sắc tím quyền lực: Từ tím lavender ngọt ngào đến deep violet sang trọng, gam màu tím đang ''thống trị'' bảng màu mùa thu năm nay. Đây là sắc màu biểu tượng cho quyền lực và cá tính, đồng thời mang đến làn gió mới cho tủ đồ. Hãy thử điểm xuyết với phụ kiện tím như túi, giày, khăn nếu bạn mới làm quen, hoặc ''chơi lớn'' với nguyên set tím kết hợp boots da đen để thật nổi bật cá tính.
Thời trang công sở xa hoa: Mùa thu năm nay, xu hướng thời trang công sở không còn gò bó trong bộ vest cổ điển. Các nhà mốt đưa vào chi tiết xa hoa như blouse lụa bóng, blazer vai nhọn, chân váy bút chì nhấn eo hay giày slingback thanh lịch. Sự kết hợp này vừa chuyên nghiệp, vừa khẳng định phong cách cá nhân. Áo blouse lụa mix cùng chân váy midi và giày slingback sẽ tăng vẻ sang trọng, hoặc áo sơ mi vai phồng với quần suông và thắt lưng bản to tạo nên phong cách quyền lực cho chị em.