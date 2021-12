7 vận hạn nặng nhất của đời người, qua được thì phúc báo vô biên

29 phút trước Tin Y tế

Long An - Sáng ngày 20.12, ông Huỳnh Minh Phúc - Giám đốc Sở Y tế Long An cho biết, để tăng cường công tác quản lý nhà nước, UBND tỉnh Long An cũng chỉ đạo kiểm tra, rà soát công tác đầu tư, mua sắm vật tư, sinh phẩm, trang thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch.