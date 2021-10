7 tuổi phát triển ngực, 10 tuổi có kinh nguyệt, tại sao dậy thì sớm ở trẻ em ngày càng phổ biến?

May mắn thay, trẻ dậy thì sớm có thể được can thiệp y tế chuyên nghiệp. Sau can thiệp, chiều cao của bé gái này đã đạt 1m58 ​ khi 10 tuổi, còn tuổi xương là 13. Dự kiến ​​không vấn đề gì đáng lo thì có thể đạt hơn 1m60 khi trưởng thành.

Dậy thì sớm có thực sự là do ăn gà rán?

Mặc dù dậy thì sớm ngày càng phổ biến ở trẻ em nhưng mọi người vẫn chưa biết nhiều về dậy thì sớm. Nhiều người cho rằng dậy thì sớm là do gia cầm, gia súc ngày nay sử dụng phương pháp nuôi dưỡng bằng hormone.

Thực tế không phải như vậy. Nguyên nhân khiến gia cầm và vật nuôi ngày nay phát triển nhanh hơn không phải do hormone mà là do nỗ lực của các thế hệ nhà khoa học chăn nuôi để nuôi dưỡng các giống gia cầm phát triển nhanh hơn.

Vậy lý do tại sao dậy thì sớm ngày càng trở nên phổ biến?

Thực tế hiện nay điều kiện sống đã tốt hơn, thức ăn nhiều đạm, nhiều calo ngày càng phổ biến, thậm chí có nhiều trẻ kén ăn, ăn nhiều thịt nhưng lại thiếu rau dẫn đến thừa hoặc thiếu một số chất dinh dưỡng nên dậy thì sớm.