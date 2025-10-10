7 trào lưu làm đẹp kỳ lạ đang lan truyền trên mạng xã hội

Mạng xã hội TikTok đang trở thành ''sân chơi'' của vô số xu hướng làm đẹp mới, từ dễ thương, sáng tạo cho đến... kỳ lạ khó tin. Những video ngắn về các mẹo làm đẹp nhanh, hiệu ứng ''biến hình'' hay mẹo chăm da cấp tốc liên tục xuất hiện khiến người xem dễ bị cuốn theo. Nhưng không phải trào lưu nào cũng mang lại kết quả tốt cho làn da hay nhan sắc của bạn.

1. Tired Girl Aesthetic - Càng mệt càng đẹp?

Trào lưu này lấy cảm hứng từ nhân vật Wednesday Addams (phim Wednesday), với làn da trắng nhợt, quầng thâm rõ, môi tái và gương mặt như vừa thức trắng nhiều đêm. Người theo đuổi phong cách này cho rằng đó là ''vẻ đẹp chân thực'' - phản ánh cảm giác mệt mỏi, kiệt sức của thế hệ trẻ trong xã hội hiện đại.

Nhược điểm: Tuy có phần nghệ thuật, nhưng kiểu trang điểm này khiến khuôn mặt thiếu sức sống, dễ khiến bạn trông như đang ốm hoặc thiếu ngủ nặng, không phù hợp khi đi làm hay ra ngoài.

Giải pháp: Thay vì cố làm cho mình trông ''mệt mỏi'', hãy chọn lớp nền mỏng nhẹ, che quầng thâm ở khóe trong mắt, thêm chút son dưỡng hoặc má hồng màu đào để gương mặt vẫn tự nhiên và tươi tắn.

2. Moo Deng Makeup - Trang điểm như… hà mã con

Sau khi chú hà mã con Moo Deng ở Thái Lan nổi tiếng vì vẻ đáng yêu, nhiều tín đồ làm đẹp bắt chước đôi má hồng phấn và làn da căng bóng ''như phủ dầu'' của nó. Trào lưu này nhanh chóng lan khắp TikTok với phong cách da căng mịn, má hồng và mắt xám nhạt.

Nhược điểm: Lớp makeup quá bóng khiến da trông nhờn rít, nhất là ở thời tiết nóng ẩm. Tông màu xám quanh mắt và môi còn dễ làm da xỉn màu, thiếu sức sống.

Giải pháp: Thay vì phủ lớp highlight dày, hãy chỉ đánh nhẹ ở gò má và sống mũi. Dùng phấn má hồng nhạt hoặc son bóng hồng để tạo vẻ tươi sáng tự nhiên, không quá ''bóng nhẫy''.

3. Douyin Makeup - Trang điểm biến hình đến mức không nhận ra

Xu hướng từ Douyin (TikTok Trung Quốc) gây bão với khả năng ''thay đổi khuôn mặt'' nhờ kỹ thuật trang điểm phức tạp gồm nhiều bước như eyeliner dài, mi giả dày, má hồng đậm, tạo khối và highlight mạnh.

Nhược điểm: Mất rất nhiều thời gian và kỹ năng, khiến kiểu trang điểm này khó áp dụng hàng ngày. Hơn nữa, việc dùng nhiều lớp kem nền, phấn và sản phẩm trang điểm dễ gây bí da và mụn.

Giải pháp: Nếu bạn muốn thay đổi nhẹ nhàng, hãy thử mi giả tự nhiên hoặc mascara cong dày để mở rộng đôi mắt mà không cần ''hóa trang'' toàn diện.

4. Morning Shed Routine - Đắp tất cả lên mặt rồi bóc ra buổi sáng

Đây là một trong những xu hướng chăm da gây tranh cãi nhất TikTok. Người theo trào lưu này thường đắp hàng loạt sản phẩm cùng lúc vào ban đêm: từ mặt nạ collagen, miếng dán chống nhăn, mặt nạ môi, băng dán cằm đến máy uốn tóc không nhiệt… rồi sáng hôm sau ''lột'' tất cả ra để khoe da mịn và tóc xoăn đẹp.

Nhược điểm: Việc dùng quá nhiều sản phẩm cùng lúc có thể làm da ''ngộp thở'', gây kích ứng, viêm và mụn. Nhiều loại mặt nạ hoặc keo dán còn làm yếu hàng rào bảo vệ da nếu sử dụng thường xuyên.

Giải pháp: Hãy đơn giản hóa chu trình skincare: rửa mặt sạch, dùng serum dưỡng ẩm và kem dưỡng nhẹ, kết hợp chống nắng vào buổi sáng. Da khỏe đẹp nhờ sự ổn định, không phải nhờ ''xếp lớp'' sản phẩm.

5. Heat Stroke Makeup - Giả vờ… bị cháy nắng

Xu hướng này mô phỏng làn da ửng đỏ như vừa đi biển và bị cháy nắng bằng kĩ thuật dùng phấn má và bronzer để tạo cảm giác da đen xạm, thậm chí vẽ cả viền áo tắm hoặc dây chuyền giả.

Nhược điểm: Kiểu trang điểm này tốn thời gian, khó thực hiện và không thực tế để ra đường. Hơn nữa, nếu không khéo tay, gương mặt có thể trông như bị kích ứng da.

Giải pháp: Chỉ cần tán phấn má hồng san hô hoặc đỏ gạch ở gò má và sống mũi để tạo cảm giác ''sun-kissed'' nhẹ nhàng, sau đó chấm vài tàn nhang giả để thêm phần tự nhiên.

6. Glue Stick Brows - Dán keo giấy để tạo dáng chân mày

Một mẹo làm đẹp gây choáng: dùng keo dán giấy (loại dành cho học sinh) để chải lông mày cố định, tạo hiệu ứng ''brow lamination'' (uốn cong lông mày).

Nhược điểm: Dù dùng loại keo rửa được, keo vẫn có thể gây kích ứng, ngứa rát hoặc rụng lông mày nếu dùng thường xuyên. Ngoài ra, keo dễ vón và bong tróc, khiến lông mày trông không tự nhiên.

Giải pháp: Dùng gel chuốt mày hoặc mascara mày có màu. Chúng giúp định hình dáng mày, tạo cảm giác dày tự nhiên mà vẫn an toàn cho da.

7. Face Taping - Dán băng keo để ''nâng'' cơ mặt

Trào lưu này hướng đến việc chống lão hóa bằng cách dán băng dọc theo trán, má, hoặc cằm khi ngủ để hạn chế chuyển động cơ mặt, giúp ngừa nếp nhăn. Một số người còn dùng băng y tế hoặc băng dính thường.

Nhược điểm: Khi gỡ băng, da dễ bị tổn thương vi mô, gây đỏ, khô hoặc viêm. Hiệu quả chỉ là tạm thời và không thể thay thế các phương pháp chăm da khoa học.

Giải pháp: Dùng serum chứa retinol hoặc peptide để kích thích tái tạo da và sản sinh collagen. Cách này giúp giảm nếp nhăn thật sự mà không cần ''dán'' cả khuôn mặt.

Thu Vân