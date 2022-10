7 thói quen ăn uống giúp cơ thể săn chắc và thon gọn

Theo trang Eat This Not That, áp dụng những thói quen ăn uống dưới đây sẽ giúp cơ thể bạn săn chắc và thon gọn

1. Tăng cường chất xơ: Chất xơ có nhiều dạng, từ rau, trái cây đến các loại đậu và ngũ cốc nguyên hạt. Chất xơ không chỉ giúp đường tiêu hóa khỏe mạnh và mà còn tăng cường khả năng miễn dịch và giúp loại bỏ cholesterol khỏi cơ thể, hỗ trợ cơ bắp săn chắc. 2. Ghi nhớ thứ tự ăn: Hãy thử ưu tiên các loại thực phẩm ít calo, giàu chất xơ, sau đó là protein và tinh bột. 3. Bổ sung protein: Protein cần thiết để duy trì cơ bắp và năng lượng cho cơ thể. Theo các chuyên gia, bạn nên luân phiên dùng protein từ sữa, động vật và thực vật để giúp săn chắc cơ bắp. 4. Chia nhỏ khẩu phần: Một trong những điều quan trọng mà các chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn để có thể giúp cơ thể săn chắc là chia nhỏ khẩu phần ăn. Ngoài giúp ăn chắc, chia nhỏ khẩu phần ăn còn giúp kiểm soát đường huyết. 5. Ăn hạt: Hãy ăn những thực phẩm nguyên hạt, hoặc thực phẩm chưa qua chế biến để giúp cung cấp protein thực vật. 6. Thêm chất béo không bão hòa: Chất béo bão hòa sẽ làm tắc nghẽn động mạch, do đó bạn nên bổ sung chất béo không bão hòa như quả hạch, hạt, bơ và dầu ô liu vào chế độ ăn uống để tăng cường sức khỏe cho cơ thể. 7. Ăn nửa đĩa rau xanh mỗi bữa: Rau xanh rất tốt cho cơ thể, các chuyên gia khuyên bạn nên ăn nửa đĩa nhỏ rau xanh mỗi ngày để hỗ trợ trao đổi chất.