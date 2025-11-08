7 thiên tài toán học không học toán ở đại học

1. Srinivasa Ramanujan

Sinh ngày 22/12/1887 tại bang Tamil Nadu (Ấn Độ), Ramanujan là một trong những nhà toán học lừng danh nhất thời của mình, với nhiều đóng góp quan trọng cho các lĩnh vực như hàm elliptic, phân số liên tục và chuỗi vô hạn. Ông đặc biệt nổi bật trong lĩnh vực lý thuyết số giải tích.

Ngay từ nhỏ, Ramanujan bộc lộ năng khiếu bẩm sinh với các con số. Năm 15 tuổi, ông say mê một cuốn sách toán học, tự phát triển định lý, sáng tạo công thức riêng và từ đó bước vào hành trình trở thành thiên tài toán học.

Theo QS Top Universities, dù rất tài năng, Ramanujan gặp nhiều khó khăn về tài chính và không có việc làm ổn định trong cuộc đời ngắn ngủi của mình. Tuy nhiên, khả năng Toán học thiên bẩm của ông thật sự ấn tượng. Qua thư từ với nhà toán học Anh Godfrey H. Hardy, ông được nhận học bổng tại Đại học Trinity, Cambridge (Anh). Tuy nhiên, ông không học chuyên ngành toán mà lấy bằng Cử nhân Khoa học nghiên cứu - học vị cao tương đương tiến sĩ thời đó.

2. Stefan Banach

Một trong những nhà toán học hàng đầu thế kỷ 20, Banach sáng lập ngành phân tích hàm hiện đại, đóng góp cho lý thuyết không gian vectơ topo, đo lường và tích phân.