7 tháng, công an phát hiện hơn 1.000 người phạm tội về tham nhũng, chức vụ

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an, đã gửi Quốc hội báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trên lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, Đại tướng Lương Tam Quang cho biết Bộ Công an tiếp tục chủ động từ sớm, từ xa, kịp thời nắm bắt, phân tích, dự báo sát, đúng tình hình thế giới và khu vực, nhất là sự điều chỉnh chính sách của các nước lớn.

Bộ cũng kịp thời tham mưu với Chính phủ, Thủ tướng ban hành, tổ chức thực hiện các chủ trương, đối sách phù hợp nhằm bảo vệ chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.