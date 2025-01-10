7 siêu thực phẩm giúp tăng cường sức khỏe não bộ

Nghiên cứu cho thấy một số thực phẩm thực sự giúp tăng cường sức khỏe não bộ và một số loại hải sản có tác dụng chống viêm. Thêm nữa, những phẩm có lợi cho não bộ cũng hỗ trợ các hệ cơ quan khác như tim mạch, tiêu hóa và lượng đường trong máu.

Chuyên gia dinh dưỡng Maggie Moon tại Los Angeles, California (Mỹ), tác giả cuốn The MIND Diet: 2nd Edition, chia sẻ về các thực phẩm hàng đầu giúp não khỏe mạnh.

Các loại rau họ cải﻿

Các loại rau họ cải, bao gồm xúp lơ, bắp cải, bông cải xanh, cải thìa, cải Brussels... chứa một loại hóa chất thực vật gọi là sulforaphane, có đặc tính chống viêm và chống ô xy hóa, đặc biệt có lợi cho não. Sulforophane đã được nghiên cứu về vai trò của nó trong việc giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer, đột quỵ do thiếu máu cục bộ và bệnh Parkinson.

Rau lá xanh﻿

Rau lá xanh là một trong những thực phẩm có lợi cho não bộ nhất. Theo Moon, rau lá xanh rất giàu lutein, một chất chống ô xy hóa có khả năng tập trung vào mắt và não, bảo vệ cả hai khỏi stress ô xy hóa.

Moon cũng chia sẻ rằng, nghiên cứu từ Trường cao đẳng Y tế Công cộng thuộc Đại học Georgia Mỹ, cho thấy lutein có thể cải thiện sự linh hoạt của trí óc, rất cần thiết cho việc giải quyết vấn đề.

Các loại quả mọng﻿

Các loại quả mọng như mâm xôi, dâu tây, mâm xôi đen, việt quất, nam việt quất, dâu tằm... chứa rất nhiều chất dinh dưỡng tốt cho não bộ. Chúng có thể giúp kháng viêm, bảo vệ tế bào khỏi bị tổn thương và cải thiện sự giao tiếp giữa các tế bào thần kinh.

Mặc dù tất cả các loại quả mọng đều giàu polyphenol, Moon chỉ ra rằng việt quất (cụ thể hơn là việt quất dại) là một trong những lựa chọn tốt nhất. Bà nói thêm: “Loại polyphenol chính trong việt quất là anthocyanin, có liên quan đến việc giảm nguy cơ suy giảm nhận thức, giảm stress ô xy hóa và cải thiện sự sống còn của tế bào não. Trái việt quất dại có hàm lượng anthocyanin cao hơn đáng kể so với việt quất thông thường.

Dầu ô liu nguyên chất

Dầu ô liu nguyên chất, nhờ các chất béo lành mạnh và hợp chất thực vật, có thể cải thiện sức khỏe não bộ (cũng như sức khỏe tim mạch và đường ruột) bằng cách tăng cường vi khuẩn đường ruột có lợi và giảm viêm. Không chỉ là nguồn cung cấp chất béo không bão hòa đơn lành mạnh, dầu ô liu nguyên chất còn chứa nhiều polyphenol, có thể giúp chống lại các gốc tự do liên quan đến suy giảm nhận thức.

Một đánh giá có hệ thống cho thấy việc tiêu thụ dầu ô liu có thể tăng cường chức năng nhận thức và làm giảm sự suy giảm nhận thức. Một nghiên cứu quy mô lớn khác cũng chỉ ra rằng những người thường xuyên tiêu thụ hơn nửa muỗng canh dầu ô liu mỗi ngày có nguy cơ tử vong do chứng mất trí nhớ thấp hơn 28% trong 28 năm, so với những người không bao giờ hoặc hiếm khi tiêu thụ dầu ô liu.

Các loại hạt﻿

Theo Moon, các loại hạt giàu omega-3 Alpha-Linolenic Acid (ALA) có nguồn gốc thực vật như quả óc chó, hạt chia và hạt lanh rất quan trọng cho sức khỏe não bộ vì chúng hỗ trợ sự toàn vẹn của tế bào não và giúp chống lại tình trạng viêm thần kinh. Đặc biệt là quả óc chó, ngoài omega-3, quả óc chó còn cung cấp polyphenol chống viêm, chất xơ giúp điều chỉnh serotonin và melatonin giúp loại bỏ các protein có thể vón cục và gây rối loạn chức năng tế bào não.

Cá béo﻿

Cá béo tốt cho tim mạch và là thực phẩm quan trọng cho sức khỏe não bộ. Vì não và các mô thần kinh được cấu tạo chủ yếu từ chất béo, một số nghiên cứu cho thấy các mô này nhận được lợi ích lớn từ axit béo docosahexaenoic (DHA) có trong cá béo. Nhiều nghiên cứu đã liên kết nồng độ DHA thấp với nguy cơ tăng bệnh Alzheimer và các vấn đề nhận thức khác. Hãy tiêu thụ ít nhất 227gr hải sản mỗi tuần và ưu tiên các loại cá béo, giàu DHA như cá hồi, cá ngừ, cá thu và cá mòi.

Trà xanh và cà phê﻿

Cà phê chứa hơn 1.000 hợp chất hoạt tính sinh học, bao gồm các chất hóa học thực vật có tác dụng bảo vệ não bộ. Nghiên cứu sơ bộ cho thấy polyphenol trong cà phê, cùng với caffeine, có thể cải thiện khả năng vận động và nhận thức ở người cao tuổi, đồng thời có tác dụng bảo vệ chống lại bệnh Parkinson và bệnh Alzheimer.

Tương tự, trà xanh cũng chứa một bộ polyphenol với đặc tính chống ô xy hóa, chống viêm và bảo vệ thần kinh, giúp giảm nguy cơ suy giảm nhận thức. Hãy uống cà phê và trà ở mức độ vừa phải (khoảng 2 - 3 tách mỗi ngày) để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Bạch Vân (theo RS) - Ảnh: Pixabay