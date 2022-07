7 sai lầm khi sử dụng tủ lạnh sẽ đẩy hóa đơn tiền điện lên cao

Sarah Broomfield, chuyên gia năng lượng tại Uswitch.com nói với The Sun: "Cố gắng không để cửa mở quá lâu, đặc biệt là vào những ngày nắng nóng, vì điều này sẽ khiến nhiệt độ tăng lên, đồng nghĩa với việc thiết bị của bạn sẽ phải làm việc nhiều hơn để làm mát".

Tránh vấn đề này bằng cách nhanh chóng lấy bất cứ thứ gì ra khỏi tủ lạnh. Có những chiếc tủ lạnh thông minh có camera bên trong để bạn xem đồ ăn cho bữa tối hoặc mua gì ở siêu thị mà không cần mở cửa.

6. Đặt sai mức nhiệt độ

Đặt tủ lạnh và tủ đông ở nhiệt độ thích hợp sẽ đảm bảo không lãng phí quá nhiều năng lượng. Energy Saving Trust nói với The Sun: "Khuyến nghị tủ lạnh của bạn nên đặt ở 5 độ là tốt nhất". Các chuyên gia năng lượng tại Uswitch cho biết nhiệt độ tốt để giữ tủ lạnh của bạn là từ 3 đến 5 độ C và đối với tủ đông là -18 độ C.

Những nhiệt độ đó được khuyến nghị để giữ cho thực phẩm của bạn mát mẻ và an toàn mà không quá lạnh đến mức tốn tiền điện hơn. Điều đó sẽ giúp giảm hóa đơn của bạn nhiều nhất có thể.

7. Không vệ sinh tủ lạnh thường xuyên

Lần tới khi bạn lau chùi bên trong tủ lạnh, hãy cố gắng làm sạch cả mặt sau của nó. Nếu bụi tích tụ trên các cuộn dây, nó có thể khiến thiết bị không được làm mát đúng cách. Nếu bụi bẩn quá dày, nó có thể làm giảm hiệu suất máy tới 25%.

Theo Phụ nữ Việt Nam