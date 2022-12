7 người con của Pele

Hiện, con gái đầu lòng của Pele đang thực hiện một dự án phim nói về sự bất bình đẳng giới trong thể thao.

Bà Flávia Arantes do Nascimento chụp ảnh cùng cha. Ảnh: Flávia Arantes do Nascimento.



Flávia Arantes do Nascimento

Flávia Arantes do Nascimento sinh năm 1968, là con gái của Pele với nhà báo Lenita Kurtz. Thời điểm đó, bà Rosemeri dos Reis Cholbi vẫn là vợ hợp pháp của Pele.

Con gái thứ hai của Pele khá kín tiếng. Theo People, hiện bà Flávia đang làm việc tại một bệnh viện ở Brazil. Ngoài ra, bà cũng là thành viên trong hội đồng quản trị của Bệnh viện Little Prince.

Sandra Regina Machado Nascimento

Sandra Regina Machado Nascimento sinh năm 1963, là con gái của Pele và người giúp việc Anizia Machado. Sandra là kết quả của mối tình vụng trộm giữa ngôi sao bóng đá và người giúp việc nên nhiều năm sau khi chào đời, bà bị cha chối bỏ và từ chối xét nghiệp DNA.

Năm 1991, bà Sandra kiện cha ra tòa. Hai năm sau đó, tòa công nhận bà là con gái của Pele dựa trên kết quả xét nghiệm DNA. Qua đó, Sandra được phép đặt tên theo họ của cha.

Sau vụ kiện, bà xuất bản cuốn sách The Daughter the King Didn't Want, kể chi tiết hành trình đầy sóng gió mà bà phải chịu đựng khi bị cha chối bỏ.