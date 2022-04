7 ngày đêm truy lùng nhóm cướp thuộc "Hội những người vỡ nợ muốn làm liều"

Trước tính chất manh động của vụ việc, CAQ Hoàng Mai đã báo cáo, đề xuất Ban Giám đốc CATP cho tăng cường Đội 9 - Phòng CSHS để phối hợp điều tra rà soát, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh. "Trong 2 ngày đầu tiên kể từ khi xảy ra vụ án là quãng thời gian tổng lực của các biện pháp nghiệp vụ. Chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ hết sức trách nhiệm, hiệu quả của Phòng CSHS, Cục CSHS cùng các lực lượng chức năng. Sự phối hợp kiên trì này là mấu chốt để giải mã vụ án" - chỉ huy Đội CSHS CAQ Hoàng Mai nhớ lại.

Ngày 8-1, bản thông báo nhận dạng toán cướp được gửi đến cơ quan công an cả nước để phối hợp truy tìm. Bằng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã phát hiện đối tượng nghi vấn lẩn trốn tại địa bàn quận 12, TP.HCM. Một tổ công tác đặc biệt đã lên đường vào TP.HCM phối hợp cùng công an cơ sở triển khai kế hoạch giăng lưới. Chiều 12-1, đối tượng đầu tiên trong nhóm cướp đã bị bắt. Đó là Nguyễn Tùng Lâm (SN 1987, quê quán Hưng Yên, tạm trú tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Nghi can này bị bắt khi đang lẩn trốn tại khu phố 2, tổ 2, phường Tân Hưng Thuận, quận 12. Tại đây, lực lượng công an thu giữ 2 chiếc điện thoại Samsung Note 10 là tang vật vụ cướp. Đêm ấy, đối tượng Lâm được di lý an toàn về trụ sở CAQ Hoàng Mai để phục vụ điều tra.

Ngay sau khi bắt giữ thành công Nguyễn Tùng Lâm, một tổ công tác khác của CAQ Hoàng Mai và Đội 9 - Phòng CSHS tiếp tục xác minh, rà soát và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, từ đó phát hiện đối tượng nghi vấn thứ hai đang lẩn trốn tại TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương). Không chậm trễ, tổ công tác thứ hai lên đường và đến 22h ngày 12-1, tại địa bàn phường Việt Hòa, lực lượng công an đã bắt giữ thành công đối tượng Tô Văn Tình (SN 1993, quê Quảng Ninh), thu vật chứng là 1 điện thoại di động Samsung Galaxy Note 10 mà Tình chưa kịp tiêu thụ. Giống như Lâm, nghi can số 2 này không biết gì về đồng phạm thứ ba đang bỏ trốn. Việc bắt giữ thành công Nguyễn Tùng Lâm và Tô Văn Tình là kết quả hết sức tích cực. Nhưng ở góc độ khác, đó lại là áp lực lớn với ban chuyên án. Bởi chắc chắn nếu biết đồng bọn đã bị bắt, đối tượng thứ ba sẽ tìm cách trốn sâu hơn, xa hơn. Chưa kể, tung tích tên này đang là ẩn số.

Chạy đua với thời gian, tiếp tục rà soát và một lần nữa, nỗ lực, quyết tâm của ban chuyên án đã được đền đáp. Tung tích đối tượng nghi vấn được xác định tại địa bàn Cổ Nhuế, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Ngay đêm 14-1, Đội CSHS CAQ Hoàng Mai phối hợp với Đội 9 - Phòng CSHS đã bắt giữ Lê Duy Dự (SN 1994, quê quán Thanh Hóa, sống lang thang), thu giữ của tên này chiếc điện thoại Samsung Galaxy S9 là vật chứng của vụ án.