7 nâng cấp biến Galaxy S26 Ultra thành siêu phẩm, thách thức 17 Pro Max

Những tin đồn và rò rỉ đã dần vẽ nên chân dung chiếc điện thoại cao cấp nhất của Samsung năm nay - Galaxy S26 Ultra, với hàng loạt cải tiến đáng giá.

Thiết kế được cho là của Galaxy S26 Ultra. Ảnh: Onleaks

Dưới đây là những nâng cấp nổi bật dự kiến xuất hiện trên Galaxy S26 Ultra – những điểm được cho là đủ sức tạo khác biệt rõ rệt so với thế hệ S25 Ultra và thách thức đối thủ iPhone 17 Pro Max.

Màn hình M14 OLED – Bước nhảy về độ sáng và hiệu quả

Nhiều nguồn tin cho biết Galaxy S26 Ultra sẽ được trang bị tấm nền M14 OLED thế hệ mới. Đây là thế hệ màn hình sử dụng các hợp chất hữu cơ cải tiến cho ba màu cơ bản RGB, giúp: tăng độ sáng tối đa, giảm độ dày màn hình, tiết kiệm điện năng tốt hơn nhờ công nghệ Color-on-Encapsulation (CoE).

Một tính năng thú vị khác được nhắc đến là Flex Magic Pixel – chế độ hiển thị ứng dụng AI để điều chỉnh góc nhìn. Khi kích hoạt, màn hình sẽ trở nên khó nhìn từ bên cạnh, tăng tính riêng tư khi sử dụng nơi công cộng.

Chip Snapdragon hoặc Exynos tùy thị trường

Khác với Galaxy S25 Ultra sử dụng Snapdragon 8 Elite trên tất cả thị trường, Galaxy S26 Ultra nhiều khả năng quay lại chiến lược “phân vùng chip”: Một số thị trường sẽ nhận bản Snapdragon 8 Elite Gen 5; Một số thị trường khác sẽ sử dụng Exynos 2600.

Đây là lần đầu kể từ Galaxy S22 Ultra (2022) phiên bản Ultra quay lại sử dụng chip Exynos ở một số khu vực.