7 năm chờ nâng hạng, chứng khoán Việt sang trang mới

Loạt đánh giá tích cực

Rạng sáng 8/10, FTSE Russell công bố nâng hạng thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp, có hiệu lực từ ngày 21/9/2026 sau đợt đánh giá giữa kỳ vào tháng 3/2026.

Đây được xem là một dấu mốc lịch sử của TTCK Việt Nam và Việt Nam sẽ hưởng lợi trong những thập kỷ tới nhờ cải cách mạnh mẽ thị trường vốn.

Trong phiên giao dịch 8/10, sự thận trọng với thông tin đánh giá giữa kỳ vào tháng 3/2026 khiến nhiều nhóm ngành bất ngờ suy yếu. VN-Index giảm xuống dưới mốc tham chiếu sau khi mở cửa khá hứng khởi. Sự mua ròng trở lại của khối ngoại, với gần 234 tỷ đồng, đã giúp VN-Index tăng 12,53 điểm lên 1.697,83 điểm.

Thanh khoản đạt hơn 33 nghìn tỷ đồng, cải thiện so với nhiều phiên trước.

Trái với các nhà đầu tư nhỏ lẻ, đa số chuyên gia đến từ các công ty chứng khoán và tổ chức tài chính đều có những đánh giá tích cực.

Ông Gary Harron, Giám đốc Khối Dịch vụ Chứng khoán - HSBC Việt Nam, đánh giá, sau nhiều chờ đợi, cuối cùng ngày TTCK Việt Nam được nâng hạng đã tới. Dù kèm theo điều kiện, đây vẫn là dấu hiệu cho thấy vị thế quốc tế đang lên của Việt Nam, đồng thời mở ra cơ hội hưởng lợi dài hạn nhờ cải cách mạnh mẽ thị trường vốn.