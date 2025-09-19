7 mẹo trang điểm để có lớp nền mịn mướt, trong suốt

Dưới đây là 7 mẹo giúp bạn tạo lớp nền hoàn hảo, trong suốt cả ngày dài.

Mẹo 1: Trang điểm mắt trước, đánh nền sau

Mặc dù không có quy tắc tuyệt đối nào về thứ tự trang điểm, nhưng nhiều chuyên gia khuyên nên trang điểm mắt trước rồi mới đánh nền, như vậy sẽ giúp lớp nền ''sạch'' hơn, bởi khi bạn dùng phấn mắt có màu tối, chúng rất dễ rơi xuống.

Nếu đã có lớp nền, những hạt phấn này có thể làm lớp nền bị loang lổ. Tốt nhất là hoàn thành phần trang điểm mắt, sau đó mới dùng lớp kem nền mỏng và che khuyết điểm cho vùng trung tâm khuôn mặt để đảm bảo lớp nền luôn sạch và sáng.

Mẹo 2: Nhấn nhá với phấn bắt sáng, hạn chế tạo khối

Việc tạo khối quá đậm có thể khiến gương mặt trông kém tươi tắn. Nhiều chuyên gia trang điểm Hàn Quốc thường nhấn mạnh vào việc dùng bắt sáng (highlight) và giảm bớt tạo khối để lớp nền thêm trong suốt. Sau khi đánh nền, dùng phấn tạo khối màu nhạt tán đều lên các vùng cần tạo khối.

Sau đó, tập trung dùng highlight để làm nổi bật gò má, sống mũi, nhân trung và cằm. Sự tương phản giữa ánh sáng và bóng tối sẽ tạo hiệu ứng 3D một cách tự nhiên, giúp gương mặt tươi tắn, rạng rỡ thay vì những đường nét tạo khối khô cứng.

Mẹo 3: Dùng phấn má và tạo khối dạng bột

Phấn má và tạo khối dạng bột nhẹ hơn và dễ tán hơn so với dạng kem. Chúng sẽ không làm xê dịch lớp nền, rất phù hợp với những người mới tập trang điểm. Khi đánh má hồng, dùng cọ tán nhẹ lên vùng dưới mắt, không tán quá gò má để tạo hiệu ứng loang màu tự nhiên, giống như đôi má ửng hồng. Thêm một chút má hồng sẽ làm tổng thể lớp trang điểm hài hòa hơn, giúp lớp nền trông mịn màng và không bị dày phấn.

Mẹo 4: "Dặm" phấn phủ, không "đè" phấn

Kỹ thuật đánh phấn phủ rất quan trọng, việc dặm phấn một cách bừa bãi chỉ làm lớp nền thêm dày, nặng nề. Bạn nên dùng bông lấy một lượng nhỏ, dặm nhẹ lên những vùng dễ đổ dầu như vùng chữ T, cánh mũi và rãnh cười.

Kỹ thuật này không chỉ khóa lớp nền mà còn tránh được tình trạng phấn bị đọng lại. Sau đó, dùng cọ lớn, sạch, quét nhẹ khắp mặt để loại bỏ phần phấn thừa, hoặc xịt khóa nền để làm dịu lớp nền, giúp lớp trang điểm bền hơn.

Mẹo 5: Chú ý độ dày mỏng của kem nền

Thoa lớp kem nền quá dày lên toàn bộ mặt sẽ khiến lớp trang điểm nặng nề và dễ bị xuống tông. Bạn nên dùng một lớp kem nền mỏng để làm đều màu da. Sau đó, tập trung che khuyết điểm lên những vùng có mụn hay quầng thâm. Cách này sẽ giúp lớp nền mỏng, trong suốt, các khuyết điểm được che phủ hoàn hảo.

Mẹo 6: Tránh trộn lẫn nhiều sản phẩm

Việc chồng nhiều lớp sản phẩm với các kết cấu khác nhau như kem nền, kem che khuyết điểm, má hồng dạng kem, má hồng dạng phấn, tạo khối dạng kem, tạo khối dạng phấn... có thể khiến lớp trang điểm bị "lợn cợn" và dày cộm.

Trước khi trang điểm, bạn nên quyết định xem muốn có lớp nền căng bóng hay lì. Sau đó, chọn các sản phẩm có cùng kết cấu. Ví dụ, nếu dùng kem nền dạng lỏng, hãy ưu tiên với các sản phẩm dạng kem khác (má hồng kem, highlight kem) và cuối cùng là dặm phấn phủ cố định để giúp lớp nền hòa hợp và mịn màng hơn.

Mẹo 7: Xịt khóa nền để cố định

Bước cuối cùng là xịt một lớp khóa nền mỏng. Xịt khóa nền giúp phấn phủ và kem nền hòa quyện vào nhau, tạo hiệu ứng lớp nền tự nhiên. Đây là cách hiệu quả để kéo dài độ bền của lớp trang điểm, ngay cả khi đổ mồ hôi hay ngồi máy lạnh trong thời gian dài, lớp nền của bạn vẫn sẽ mịn màng, không bị xuống tông.

Thu Vân