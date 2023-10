7 lý do khiến xe điện chưa thể 'tiện' như xe xăng dầu truyền thống

Ở quy mô lớn hơn, chúng ta phải xem xét đến việc sản xuất điện. Trừ khi xe điện được sử dụng nguồn điện được tạo ra từ các trạm năng lượng mặt trời, điện gió hoặc thủy điện, còn không chúng cũng sẽ gián tiếp tác động đến môi trường.

Tại nhiều quốc gia, việc sản xuất điện hầu hết từ than đá, khí đốt tự nhiên và hạt nhân. Do đó thông tin về sự thân thiện môi trường của xe điện sẽ chẳng còn ý nghĩa khi chúng vẫn cần đốt than để tạo ra năng lượng cho xe hoạt động. Chưa hết, một số nghiên cứu đã chỉ ra quy trình sản xuất xe điện cũng thải ra nhiều khí hiệu ứng nhà kính hơn một chiếc xe động cơ đốt trong có kích thước tương đương.

Vấn đề cháy, hỏng

Xe điện mặc dù có nguy cơ cháy nổ ít hơn rất nhiều so với xe chạy bằng xăng dầu nhưng vấn đề chính là dập các đám cháy do xe điện gây ra rất tốn kém. Các phương pháp chữa cháy phổ biến và sẵn có đều không có tác dụng.

Ngay cả khi nhấn chìm một chiếc xe điện trong nước để ngăn quá trình cháy, biện pháp này thậm chí không phải lúc nào cũng hiệu quả. Tuy nhiên, trong tương lai, khi các hãng xe chuyển sang sử dụng loại pin thể rắn cho xe điện, vấn đề cháy nổ chắc chắn sẽ ít xảy ra hơn.

Giá bán và tuổi thọ của xe điện

Hiện nay, trên thế giới, giá trung bình của một chiếc xe điện mới vào khoảng hơn 60.000 USD, trong khi giá trung bình của một chiếc xe chạy xăng chỉ ở mức hơn 45.000 USD. Chính vì mức giá xe điện còn quá cao nên các nhà sản xuất đang cố gắng tạo ra những mẫu xe có giá cả phải chăng hơn, ở mức khoảng 25.000 USD.

Đối nghịch với giá bán cao, tất cả xe điện lại mất giá trị nhanh chóng, điều đó khiến người mua phải tính giá trị đó và tổng thể chi phí của một chiếc xe. Xe điện để có thể sử dụng hoàn toàn phụ thuộc vào tuổi thọ của pin. Đây là một trong những nhược điểm trong tương lai của xe điện đối với môi trường.