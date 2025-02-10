7 lý do khiến iPhone 17 trở thành mẫu iPhone đáng mua nhất hiện nay

Cả hai đều hấp dẫn, nhưng sau vài tuần trải nghiệm thực tế, so sánh chi tiết và kiểm chứng trong nhiều tình huống sử dụng, có thể khẳng định rằng iPhone 17 bản thường mới thực sự là lựa chọn sáng giá hơn.

iPhone 17 thường với camera sau 2 ống kính so với iPhone 17 Pro và Air. Ảnh: Apple

Trong bài đánh giá iPhone 17, điểm nổi bật nhất chính là số lượng nâng cấp mà Apple mang xuống cho phiên bản cơ bản.

Chưa bao giờ dòng iPhone thường lại có nhiều điểm chung với bản Pro đến vậy. Khi đi cùng mức giá dễ chịu hơn, iPhone 17 trở thành một lựa chọn hợp lý cả về hiệu năng lẫn chi phí.

Điều đó không có nghĩa iPhone 17 Pro mất giá trị. Phiên bản Pro vẫn có lợi thế rõ rệt với hệ thống ba camera cao cấp. Tuy nhiên, mức giá cao hơn 300 USD khiến nhiều người khó lòng biện minh cho sự chênh lệch này.

Màn hình lớn ngang bằng

Khác với năm trước, khi iPhone thường nhỏ hơn bản Pro, năm nay iPhone 17 đã được nâng cấp lên màn hình 6,3 inch Super Retina XDR, ngang bằng iPhone 17 Pro. Cả hai đều có độ phân giải 2.622 x 1.206 pixel, đạt mật độ điểm ảnh 460 ppi cùng tỷ lệ tương phản 2.000.000:1.

Điều này đồng nghĩa, trải nghiệm hiển thị giữa hai máy gần như giống hệt, kể cả khi đặt cạnh nhau. Hơn nữa, iPhone 17 cũng được bảo vệ bởi lớp kính Ceramic Shield 2, tương tự bản Pro.

