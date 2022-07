7 lưu ý để bố mẹ nói 'không' mà con phải tâm phục khẩu phục: Số 7 thường bị nhầm lẫn

Tuy nhiên, về lâu dài, việc bố mẹ quá nghiêm khắc có thể sẽ phản tác dụng. Khi con dần lớn hơn, bạn cũng nên cho chúng nhiều sự tự do hơn và cho chúng biết rằng chúng đã có được niềm tin của bạn. Làm điều đó đúng cách, bạn sẽ vẫn duy trì được quyền lực làm cha mẹ của mình.

Suy cho cùng, "nhân vô thập toàn", chính bạn cũng không hoàn hảo, do đó, cũng đừng mong con bạn hoàn hảo và đáp ứng mọi yêu cầu của bạn hoặc đạt được sự tiến bộ trong một thời gian ngắn.

7. Đừng cố gắng là bạn của con

"Hãy là một người bạn của con", có lẽ bạn thường nghe những lời khuyên như vậy ở khắp mọi nơi. Nghe thì rất hay, nhưng bạn cũng cần hành động với tư duy phản biện. Là một bậc phụ huynh, việc của bạn là dạy cho con, hướng dẫn cho con thiết lập các quy tắc và giới hạn. Việc đặt ra giới hạn này là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng và đặc biệt cần thiết khi con bạn còn nhỏ.

Cũng có những phụ huynh nói với tôi rằng họ muốn làm bạn của con. Tôi hiểu điều đó và không phán xét, nhưng theo tôi, việc coi quan hệ giữa bố mẹ và con là quan hệ tình bạn là một sự hiểu lầm.

Ví dụ, con trai tôi không cần tôi là bạn nó. Nó cần tôi bảo rằng: "Không, đã đến giờ tắt các thiết bị điện tử và bắt đầu làm bài tập về nhà rồi".

Theo tôi, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái là mối quan hệ cả đời và rất phức tạp. Có thể khi chúng là người trưởng thành, chúng sẽ coi bố mẹ là bạn của chúng. Và điều đó không sao, nhưng khi chúng còn nhỏ và chưa thể phân biệt đúng sai, hãy phát huy vai trò LÀM - CHA - MẸ của mình.

James Lehman, tác giả bài viết nói trên là một chuyên gia giáo dục tới từ Mỹ, người đã dành cả đời mình cho những thanh thiếu niên gặp các vấn đề về hành vi. Từ kinh nghiệm của bản thân cũng như nghề nghiệp, ông là tác giả của các chương trình dạy làm cha mẹ như The Total Transformation®, The Complete Guide to Consequences™, Getting Through To Your Child™, Two Parents One Plan™.

Từ nhỏ, ông đã có những vấn đề về hành vi, và do đó khi lớn lên, ông rất quan tâm đến việc quản lý những hành vi này một cách chuyên nghiệp. Cùng với vợ mình, Janet Lehman, ông đã giúp nhiều thanh thiếu niên giải quyết các vấn đề cũng như giúp nhiều bậc cha mẹ tìm được tiếng nói chung với những đứa con của họ.

Theo Trí thức trẻ