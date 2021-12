7 loại thực phẩm màu đỏ tốt cho tim mạch

Dưa hấu



Dưa hấu giàu vitamin A, C, B5 và các khoáng chất như kali, lycopene. Đặc biệt, vitamin C và lycopene có trong dưa hấu là chất chống oxy hóa, có tác dụng bảo vệ cơ thể khỏi tổn thương bởi gốc tự do có lợi cho sức khỏe tim mạch.

Hàm lượng lycopene trong quả dưa hấu còn có tác dụng làm giảm huyết áp và giảm mức cholesterol xấu, giúp trái tim khỏe mạnh.