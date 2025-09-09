7 kiểu tóc ngắn phong cách Nhật Bản 'lên ngôi' vào mùa thu

Nếu tóc ngắn Hàn Quốc chú trọng vào tạo kiểu layer mềm mại và đường nét tạo khí chất, thì tóc ngắn Nhật Bản lại nổi bật bởi lối cắt tầng cao và cảm giác nhẹ nhàng, trong trẻo, không cầu kỳ nhưng vẫn tinh tế.

Chính sự phóng khoáng này giúp tóc trông gọn gàng ngay cả khi đang trong giai đoạn ''quá độ'' giữa dài và ngắn.

Vào mùa thu, tóc ngắn Nhật Bản với độ dài vừa đủ để ôm gọn gương mặt, vừa tiết kiệm thời gian tạo kiểu, mang lại vẻ đẹp tự nhiên và đầy khí chất đang được nhiều chị em ưa chuộng

1. Tóc ngắn ''wolf cut'' - cá tính và tự do

Kiểu tóc cắt nhiều tầng cao, phần đuôi để tự nhiên hơi bồng, tạo hiệu ứng hơi rối nhưng vẫn cuốn hút. Từ mốt tóc mang hình ảnh rock chic mạnh mẽ, phiên bản Nhật được làm mềm mại hơn, giúp vẻ ngoài trở nên phóng khoáng và cool ngầu nhưng không mất đi sự tươi mới. Chỉ cần bước xuống phố, vài lọn tóc buông hờ cũng đủ toát lên thần thái sang chảnh.

2. Tóc ngắn layer phá cách - trẻ trung và sinh động

Chiều dài ngang vai kết hợp tầng cao tạo nên độ bồng tự nhiên, đuôi tóc xoè nhẹ ra ngoài, mang lại cảm giác tươi trẻ, năng động. Tóc mái ngắn và vài lọn tóc nhỏ hai bên má vừa che khuyết điểm, vừa tăng vẻ tinh nghịch. Kiểu tóc này rất hợp với những cô nàng có khuôn mặt tròn giúp chủ nhân thêm phần đáng yêu

3. Tóc ngắn ''mèo con'' - dịu dàng, ''ăn gian'' tuổi hiệu quả

Không đều tăm tắp như bob truyền thống, kiểu tóc này mang nét mềm mại, bồng bềnh như lông mèo. Từng sợi tóc rơi tự nhiên hai bên má, giống như lớp filter giúp gương mặt nhỏ gọn hơn. Phần đuôi hơi vểnh kết hợp uốn nhẹ, không cần tạo kiểu cầu kỳ vẫn mang lại sự trẻ trung, tinh tế và gần gũi.

4. Tóc ngắn công chúa - thanh thuần, nhẹ nhàng

Đây là kiểu tóc hòa quyện tinh tế giữa nét nữ tính của phong cách ''công chúa'' và sự phóng khoáng của tóc ngắn hiện đại. Các lớp tóc được cắt tầng gọn gàng, ôm sát gương mặt, giúp tôn lên đường nét thanh thoát.

Khác với phiên bản truyền thống thường tạo cảm giác nặng nề, tóc phiên bản Nhật này mang đến vẻ nhẹ nhàng và tự nhiên hơn, gợi lên khí chất trong trẻo, thuần khiết. Không cần tạo kiểu cầu kỳ, chỉ cần để xõa tự nhiên cũng đủ khiến mái tóc trở thành điểm nhấn thu hút mọi ánh nhìn.

5. Tóc ngắn vén tai - tối giản nhưng cuốn hút

Kiểu tóc ngắn vén tai trong bức ảnh mang đến cảm giác tối giản nhưng không kém phần cuốn hút. Những lọn tóc được cắt gọn gàng, ôm lấy gương mặt, phần mái thả nhẹ nhàng tạo nét mềm mại và trẻ trung.

Chỉ cần vén nhẹ sang tai, gương mặt chị em sẽ trở nên sáng sủa, tôn lên nụ cười rạng rỡ và thần thái tự tin. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu thích phong cách thanh lịch, gọn gàng nhưng vẫn giữ được sự duyên dáng và đầy sức hút tự nhiên.

6. Tóc ngắn đuôi vểnh - trẻ trung, đầy sức sống

Điểm nhấn của kiểu tóc này là đuôi tóc tự nhiên vểnh ra ngoài, tạo vẻ tinh nghịch và linh hoạt. Khi kết hợp cùng đường cong chữ S ôm gương mặt và mái ngố trẻ trung, kiểu tóc này mang lại cảm giác ngọt ngào, tươi sáng tựa như nữ sinh, rất hợp cho người ưa chuộng sự năng động và tràn đầy sức sống.

7. Tóc bob ''feather cut'' - trong trẻo, thanh lịch

Nếu tóc bob truyền thống thiên về dày dặn, thì phiên bản Nhật nhấn mạnh sự nhẹ nhàng, mềm mại tựa lông vũ. Các lớp tóc được cắt tỉa mềm mại, rủ xuống tự nhiên, tạo cảm giác thoáng đãng và sáng gương mặt. Đây là kiểu tóc mang lại sự tinh khôi, thanh tao và đang được nhiều cô nàng sành điệu ưa chuộng.

Ảnh: Chahong