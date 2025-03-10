7 hạng mục 'sống còn' cần kiểm tra ngay khi xe máy bị ngập nước

Sau trận mưa lịch sử ngày 30/9 vừa qua tại Hà Nội, hàng trăm nghìn xe máy đã bị ngập sâu trong nước, khiến nhiều người dân lúng túng trong việc xử lý.

Nhiều người đã mang xe máy tới đại lý để kiểm tra sau trận mưa lụt lịch sử ngày 30/9 vừa qua. Ảnh: Ngô Minh

Anh Nguyễn Anh Tú - kỹ thuật viên tại một cửa hàng HEAD Honda cho biết: "Nhiều người dùng xe máy, đặc biệt là phụ nữ, chỉ biết lên xe nổ máy, chứ ít người để ý đến xe. Trong điều kiện vận hành bình thường, việc chậm kiểm tra và bảo dưỡng xe có thể không ảnh hưởng quá lớn đến chiếc xe. Nhưng trong trường hợp xe vừa chết máy do bị ngập nước, các chủ xe cần xử lý sự cố càng sớm càng tốt."

Dù xe máy ít gặp tình trạng thủy kích nặng như ô tô, nhưng việc nước lọt vào động cơ, hệ thống điện hay phanh đều có thể khiến chiếc xe mất an toàn và giảm tuổi thọ.

Dưới đây là 7 bộ phận quan trọng được kỹ thuật viên của đại lý Honda khuyến cáo người dùng cần đặc biệt chú ý và kiểm tra kỹ lưỡng khi xe máy bị ngập nước.

1. Dầu nhớt động cơ

Dầu nhớt là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi xe bị ngập. Nước có thể xâm nhập vào động cơ qua ống xả, đường thông hơi hoặc khe hở lốc máy, khiến dầu nhớt bị loãng và mất tác dụng bôi trơn.

Khi đó, các chi tiết kim loại ma sát trực tiếp, sinh nhiệt, gây mài mòn nhanh và thậm chí làm bó máy.