7 diễn viên Hàn 'có đỏ mà không có thơm' nổi bật năm 2021

1. Song Hye Kyo

Nhiều khán giả đã rất chờ đợi vào sự trở lại của “Nữ hoàng phim truyền hình Hàn Quốc” Song Hye Kyo trong năm 2021. Tuy nhiên, nữ diễn viên đã tạo nên một sự thất vọng không hề nhẹ.

Không thể phủ nhận kỹ năng diễn xuất của Song Hye Kyo trong các bộ melodrama, những cảnh khóc của cô vẫn vô cùng “đắt giá”.

Tuy nhiên, điều khiến mọi người thất vọng chính là việc Song Hye Kyo vẫn không có gì mới mẻ, không chịu thay đổi vai diễn và cách diễn vẫn vậy qua nhiều năm.

Bộ phim mà nữ diễn viên đang tham gia cũng có thể coi là một thất bại tiếp theo trong sự nghiệp của cô, phim nhận nhiều lời chê và rating chỉ quanh quẩn ở mức 6-7%.

2. Jang Ki Yong

Jang Ki Yong đã có hai tác phẩm trong năm nay là My Roommate Is A Gumiho đóng cùng Hyeri và Now, We Are Breaking Up đóng cặp cùng đàn chị hơn 11 tuổi Song Hye Kyo. Nhiều khán giả đánh giá Jang Ki Yong dường như chọn kịch bản quá an toàn và anh không cho thấy sự bứt phá trong năm nay.

Vai diễn Shin Woo Yeo trong My Roommate Is A Gumiho được coi là vai diễn mờ nhạt nhất trong sự nghiệp của nam diễn viên. Hình tượng trưởng thành, đĩnh đạc trong bộ phim này khiến Jang Ki Yong trông quá “dừ” khiến diễn xuất của anh bị hạn chế, dáng vẻ cũng khá ngượng và ngốc nghếch.