7 điểm đến ma mị ở Bali

Làng Trunyan: Nằm bên hồ Batur, ngôi làng này từng là nơi sinh sống của người Bali Aga (người bản địa của Bali). Trong nghĩa trang làng, người dân đã từng để thi thể người chết trong lồng tre và đặt dưới những cây cổ thụ. Dân làng tin rằng, thi thể bốc mùi phân hủy là một mùi hương bí ẩn giữ cho không khí trong lành. Nhiều du khách đến đây có cảm giác như có ai đó luôn theo dõi mình.