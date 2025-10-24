7 điểm đến ma mị ở Bali

Ngôi đền cổ, khách sạn ma, công viên bỏ hoang, con tàu chìm là những điểm đến rợn người ở đảo du lịch Bali, Indonesia. Chúng chứa rất nhiều giai thoại được truyền miệng.
Công viên giải trí Taman Festival dự định là khu giải trí lớn nhất Bali, có rạp chiếu phim 3D, tàu lượn siêu tốc, hố cá sấu… nhưng bị dừng lại vào những năm 1990 nên nay đã xuống cấp. Những câu chuyện về hồn ma lang thang, những tiếng động lạ, nhiều loài bò sát chạy quanh công viên được truyền tai nhau và trở thành điển đến cho du khách muốn trải nghiệm cảm giác ma ám.
Khách sạn Ghost Palace: Nằm tại vùng núi Bedugul, Ghost Palace được gọi là khách sạn ma Bali và trở thành điểm ma ám đáng sợ nhất ở đây. Ghost Palace xây dựng vào những năm 1990, dự kiến là một khu nghỉ dưỡng sang trọng nhưng đã không hoàn thành. Khuôn viên rộng lớn bị bỏ hoang, cây cối rậm rạp, dây leo bò qua những ô cửa sổ vỡ và những cầu thang đổ nát, tạo nên một khung cảnh rợn người. Một số du khách vẫn lẻn vào để trải nghiệm cảm giác ma quái và chiêm ngưỡng khung cảnh ngoạn mục của hồ Bedugul.
Con tàu chìm nằm gần vách đá Padang là điểm ma ám ít được biết đến ở Bali. Nằm kẹt giữa những tảng đá, con tàu phủ đầy những sinh vật biển này có những âm thanh kỳ lạ, thỉnh thoảng có những bóng người đi xung quanh lúc hoàng hôn.
Ngôi đền cổ Pura Goa Lawah là điểm ma ám bí ẩn nhất Bali. Nằm gần Klungkung, ngôi đền được xây xung quanh một hang động, với hàng ngàn con dơi đang sống. Tiếng kêu liên tục và mùi phân dơi nồng nặc khiến bạn cảm thấy khó chịu ngay khi vừa bước vào. Theo người dân địa phương, những ai cố gắng khám phá sâu bên trong ngôi đền sẽ không bao giờ quay trở lại.
Xác chiếc máy bay nằm trong một hố sâu gần Pandawa là điểm tham quan ma quái ở Bali. Không ai biết nó có từ đâu và ánh sáng kỳ lạ, âm thanh ghê rợn vào ban đêm đã tạo ra những câu chuyện rùng rợn. Hiện tại, khu vực này đã được rào lại nhưng bạn vẫn có thể nhìn thấy và cảm nhận năng lượng kỳ lạ.
Hang động Gala-Gala như một nơi ẩn náu tâm linh trên đảo Nusa Lembongan. Đây là hang do con người tạo ra với ánh sáng mờ ảo, trần nhà thấp, mê cung đường hầm cùng những khúc cua hẹp toát lên vẻ ma mị. Mặc dù không có câu chuyện ma nào nhưng sự tĩnh lặng ngột ngạt của hang động khiến bạn nhanh chóng rời khỏi đó.
Làng Trunyan: Nằm bên hồ Batur, ngôi làng này từng là nơi sinh sống của người Bali Aga (người bản địa của Bali). Trong nghĩa trang làng, người dân đã từng để thi thể người chết trong lồng tre và đặt dưới những cây cổ thụ. Dân làng tin rằng, thi thể bốc mùi phân hủy là một mùi hương bí ẩn giữ cho không khí trong lành. Nhiều du khách đến đây có cảm giác như có ai đó luôn theo dõi mình.