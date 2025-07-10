7 bước cần thực hiện ngay khi điện thoại bị dính nước

Mười năm trước, nếu điện thoại của bạn rơi xuống hồ bơi hay bồn cầu, khả năng cứu vãn gần như bằng không. Nhưng ngày nay, hầu hết smartphone hiện đại đều có khả năng chống nước khá tốt, đủ để sống sót sau một cú đổ nước, một cơn mưa bất ngờ, hay thậm chí là ngâm nước ngắn, miễn là bạn xử lý đúng cách.

Dưới đây là những bước cần làm ngay, theo tổ chức Consumer Reports của Mỹ.

Bước 1: Tắt nguồn hoặc rút sạc ngay lập tức để tránh đoản mạch.