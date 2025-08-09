7 ảnh hiếm hé lộ nhan sắc người phụ nữ thời nhà Thanh: Chuyên gia khẳng định họ có thể đánh bại diễn viên

Thời cuối nhà Thanh có rất nhiều phụ nữ xinh đẹp, nhưng người sở hữu vẻ đẹp thanh tao, thoát tục lại không nhiều. Một ví dụ tiêu biểu là hình ảnh của một kỹ nữ vô danh. Với dung mạo xinh đẹp, dáng người thanh tú, cùng khí chất lạnh lùng toát lên từ ánh mắt, nàng mang một vẻ đẹp độc đáo, khác biệt. Tư thế ngồi duyên dáng của nàng trên chiếc ghế dài khiến người ta liên tưởng đến Triệu Phi Yến, mỹ nhân nổi tiếng với điệu múa trên đôi chân nhỏ bé được quấn lụa thời nhà Hán.

Hình ảnh một phụ nữ Mãn Châu xinh đẹp, quý phái bên cạnh chồng mình tại Bắc Kinh năm 1906 gợi lên nhiều suy nghĩ về địa vị của phụ nữ thời bấy giờ. Phụ nữ Mãn Châu cuối thời Thanh có địa vị xã hội khá cao, không bị ràng buộc bởi những tục lệ hà khắc như bó chân để làm hài lòng chồng. Họ cũng không phải tuân theo những quan niệm truyền thống như tam tòng tứ đức.

Một vị Cách Cách khác của triều đình nhà Thanh cũng gây ấn tượng mạnh với vẻ đẹp tinh tế, sắc sảo. Thậm chí, nhan sắc của vị Cách Cách này còn được đánh giá là vượt trội hơn cả Hoàng hậu Uyển Dung. Nếu sống ở thời hiện đại, có lẽ bà sẽ là một ngôi sao hạng A sáng giá.

Đây là 2 người vợ của một vị quan lại cuối thời nhà Thanh. Qua bức ảnh có thể thấy, cả hai đều có dung mạo nổi bật, một người thanh lịch, tươi sáng, người kia trang điểm tuy đậm nhưng chỉ khiến nét đẹp của bà thêm phần sắc sảo.

Ảnh chụp của một vị quan trẻ và phu nhân của mình. Vị quan có vẻ ngoài điển trai còn phu nhân trông vô cùng dịu dàng. Cả hai người đều đẹp tựa như những diễn viên thời hiện đại.

Các chuyên gia sử học đã tiết lộ trên tạp chí Nhân văn và Lịch sử Quốc gia: "Ảnh chụp thời nhà Thanh trông rất cũ vì thời gian phơi sáng quá lâu. Người được chụp phải ngồi im trong nửa tiếng đồng hồ và không dám cử động." Nếu được trang điểm theo phong mới và chụp ảnh với công nghệ hiện đại, nhan sắc của những người phụ nữ này chắc chắn sẽ đánh bại nhiều nữ minh tinh nổi tiếng.