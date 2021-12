7/9 quận trở thành vùng đỏ, Cần Thơ tạm dừng dịch vụ karaoke, massage

Your browser does not support the audio element.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển vừa ký ban hành văn bản về việc cập nhật đánh giá cấp độ dịch và thực hiện một số biện pháp quyết liệt tăng cường phòng, chống dịch.

TP Cần Thơ có 7 quận, huyện dịch ở cấp độ 4, gồm: Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy, Thốt Nốt, Cờ Đỏ, Phong Điền, Thới Lai; 2 quận, huyện còn lại ở cấp độ 3.