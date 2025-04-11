64 người Việt Nam chạy thoát khỏi cơ sở lừa đảo trực tuyến ở Campuchia

Ngày 4-11, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư - Bộ đội biên phòng tỉnh Đồng Nai tổ chức tiếp nhận 65 công dân Việt Nam về nước từ các cơ quan chức năng Campuchia. Trong số này có 64 công dân chạy thoát khỏi một cơ sở lừa đảo trực tuyến tại tỉnh Banteay Meanchey.

Ngoài ra, có 1 công dân bị bắt do cư trú bất hợp pháp tại tỉnh Oddar Meanchey (Campuchia).