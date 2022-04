62 tỉnh thành cho trẻ mầm non đến trường, Hà Nội còn chần chừ đến khi nào?

Chỉ duy nhất Hà Nội chưa mở cửa

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, hiện chỉ còn Hà Nội chưa có kế hoạch cụ thể cho trẻ mầm non đến trường. "Lãnh đạo Hà Nội sẽ phải quyết định cho học sinh mầm non tới trường, tuỳ theo tình hình dịch cụ thể", ông Sơn nói.

Trrong 62 tỉnh thành cho trẻ mầm non đến trường, có 7 tỉnh tạm dừng một huyện hoặc một thành phố do dịch bệnh tăng nhanh. Các địa phương nhận thấy việc đưa học sinh trở lại trường là cần thiết nên chỉ đạo rất quyết liệt và tích cực, dù tình hình dịch bệnh ở mỗi nơi một khác.

Về vấn đề cho trẻ mầm non đi học, hôm 4/5, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, ngay sau khi học sinh từ khối lớp 1 đến 6 đi học trở lại, Sở sẽ cho lấy ý kiến phụ huynh, làm căn cứ để có phương án đề xuất UBND TP cho trẻ mầm non đi học trở lại.

Theo thống kê, Hà Nội đang có hơn 500.000 học sinh mầm non (khoảng 28% trẻ theo học tại các trường ngoài công lập). Gần một năm trẻ mầm non chưa trở lại trường, nhiều cơ sở giáo dục dừng hoạt động. Khi mở cửa trở lại, các đơn vị cần thời gian rà soát lại toàn bộ cơ sở vật chất, khu vui chơi nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ.

Ngoài ra, các trường cũng lau dọn, vệ sinh khử khuẩn phòng học, bàn ghế, đồ dùng học tập, lên các phương án đón trẻ đảm bảo an toàn phòng chống dịch để dạy học trực tiếp bền vững.