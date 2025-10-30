600.000 sản phẩm của Muji bị thu hồi vì nhiễm khuẩn

Ryohin Keikaku nhấn mạnh rằng vi khuẩn phát hiện chỉ là các loại vi khuẩn phổ biến trong môi trường sinh hoạt, nguy cơ gây hại sức khỏe cho người dùng rất thấp. Đến thời điểm hiện tại, công ty chưa nhận được bất kỳ phản ánh nào về ảnh hưởng sức khỏe từ khách hàng.

Người tiêu dùng có thể trả lại sản phẩm tại các cửa hàng Muji hoặc qua website chính thức để nhận hoàn tiền.