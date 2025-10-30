600.000 sản phẩm của Muji bị thu hồi vì nhiễm khuẩn

30/10/2025 19:51

Ngày 30/10, tập đoàn Ryohin Keikaku, công ty mẹ của thương hiệu Muji thông báo sẽ thu hồi khoảng 600.000 sản phẩm xịt tinh dầu phòng do phát hiện bị nhiễm khuẩn vì quản lý vệ sinh sản xuất không đúng cách.

Sản phẩm bị ảnh hưởng là các phiên bản xịt tinh dầu phòng Woody và Green, cùng 9 loại khác, được bán ra từ tháng 9/2024 trở đi. Theo thông báo từ công ty, nhà sản xuất đã phát hiện lỗ hổng trong quy trình kiểm soát vệ sinh, dẫn đến việc sản phẩm bị ô nhiễm vi khuẩn.

▲▼號稱失眠救星！MUJI超夯「睡眠噴霧」爆汙染　日本宣布回收60萬瓶。（圖／翻攝自無印良品）

Loạt xịt tinh dầu này có chứa các thành phần tinh dầu cam bergamot, cam ngọt, chanh, bạch đàn, giúp tạo cảm giác thư giãn, dễ ngủ. Vì vậy, sản phẩm đã được cộng đồng mạng ở Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc) ưu ái đặt biệt danh “thuốc ngủ”, thu hút nhiều lượt thảo luận. 

Ryohin Keikaku nhấn mạnh rằng vi khuẩn phát hiện chỉ là các loại vi khuẩn phổ biến trong môi trường sinh hoạt, nguy cơ gây hại sức khỏe cho người dùng rất thấp. Đến thời điểm hiện tại, công ty chưa nhận được bất kỳ phản ánh nào về ảnh hưởng sức khỏe từ khách hàng.

Người tiêu dùng có thể trả lại sản phẩm tại các cửa hàng Muji hoặc qua website chính thức để nhận hoàn tiền.

Nguồn: ETtoday

Phạm Trang

Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn
