60% người dân một huyện ở Hà Nội rất ít đọc sách, báo

Đồng thời các đại biểu tập trung phân tích những vấn đề đang đặt ra trong hoạt động xuất bản, in và phát hành sách ở Việt Nam hiện nay. Từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm và định hướng phát triển xuất bản, in và phát hành sách trong thời gian tới; góp phần thực hiện mục tiêu: "Sắp xếp ngành xuất bản, in và phát hành theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiện đại hóa" theo tinh thần văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

GS.TS Đinh Xuân Dũng - nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương phát biểu: "Gần đây nhất, kết quả điều tra xã hội học ở 3 làng đang trong quá trình đô thị hóa mạnh mẽ của huyện Hoài Đức, Hà Nội, với câu hỏi "đọc sách, xem báo, tạp chí", có tới 15% người được hỏi đã trả lời "không bao giờ", 14% trả lời "hằng tháng", 31% trả lời "hằng tuần". Có nghĩa là, đến 60% người rất ít đọc sách, báo (Câu hỏi gộp cả sách, báo, tạp chí, nếu tách ra thì chắc rằng, người được hỏi chỉ quan tâm đến báo).

Về vĩ mô, đến nay nếu tính cả sách giáo khoa (một khối lượng rất lớn) thì bình quân khoảng trên 4,2 bản trên đầu người ở nước ta, còn nếu trừ số lượng sách giáo khoa bắt buộc đối với học sinh thì bình quân chỉ còn trên 1,7 bản trên đầu người".

GS.TS Đinh Xuân Dũng cho rằng: "Tìm nguyên nhân của thực trạng đọc sách nói chung và cao hơn là văn hóa đọc của người Việt Nam không khó lắm. Chúng ta không có truyền thống và nếp quen đọc sách; chúng ta còn nghèo, phải lo trước hết là no và đủ về đời sống vật chất, chưa có một quyết sách dài hạn và có tính đột phá... Song "tiên trách kỷ, hậu trách nhân" như ông cha ta vẫn thường căn dặn, trước tiên, ngành xuất bản phải tự xem lại mình".