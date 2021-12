60% ca tử vong vì Covid-19 ở thành phố Thủ Đức là người chưa tiêm vaccine

Your browser does not support the audio element.

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch Covid-19 chiều 13/12, ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức (TPHCM), cho biết, hiện địa phương này vẫn ở cấp độ 2 của dịch Covid-19. Đối với cấp phường, thành phố Thủ Đức có 12 đơn vị thuộc cấp độ một, 22 đơn vị cấp độ 2.

Ông Hoàng Tùng chia sẻ, qua số liệu thống kê liên quan đến ca tử vong vì Covid-19 và dữ liệu tiêm chủng thời gian qua, các F0 tử vong tại thành phố Thủ Đức có cả người có bệnh nền và không có bệnh nền. Tuy nhiên 60% trường hợp tử vong chưa tiêm vaccine Covid-19.