6 xu hướng quyết định tương lai ngành sản phẩm làm đẹp tại Việt Nam

5 yếu tố hàng đầu ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của người Việt là: tốt cho sức khỏe (77%), hữu cơ/thiên nhiên (77%), niềm tin vào thương hiệu (75%), thân thiện với môi trường (62%), đóng góp cho cộng đồng/xã hội (61%).

Bao bì đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động marketing trong ngành làm đẹp và chăm sóc cá nhân. Nếu như ở Châu Á, 80% người tiêu dùng quan tâm đến các thông tin trên bao bì, thì số lượng này ở Việt Nam là 88%. Một ví dụ như khi Clear Herbal được tung ra thị trường, trên bao bì sản phẩm đã nói rất rõ trên bao bì là sản phẩm chứa 9 loại nguyên liệu thảo mộc. Với thông điệp này, sản phẩm Clear Herbal có mức tăng trưởng khá tốt từ lúc tung ra đến 12 tháng sau.

Nhu cầu sống khỏe

Người Việt rất chú trọng việc giữ gìn sức khỏe. Trong một cuộc khảo sát toàn cầu, 22% số người trên thế giới cho rằng sức khỏe là một trong 2 vấn đề quan tâm hàng đầu, thì con số này ở Việt Nam là 40% và dự kiến còn tiếp tục tăng nữa trong những năm tới.

Những sản phẩm có thành phần tự nhiên sẽ được ưa chuộng nhiều hơn

Người Việt cũng lo lắng rằng những thành phần nhân tạo sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe về lâu dài (80%) và họ sẵn sàng chi trả nhiều hơn để đảm bảo sản phẩm họ mua không có những chất độc hại (79%).

Ngày nay, khách hàng không chỉ muốn nhìn thấy một sản phẩm với thông điệp là "không chứa những chất có hại", mà họ còn muốn biết được những thành phần tốt đẹp bên trong sản phẩm. Chẳng hạn, thông điệp "không chứa paraben" có thể giúp tăng trưởng doanh số đến 2.4%, thì thông điệp "không chứa paraben" đi kèm với thông điệp về một thành phần tự nhiên nào đó bên trong có thể giúp tăng trưởng doanh số đến 12%. Thông điệp về những chất không có trong sản phẩm trở nên rất tiềm năng cho xu hướng dược mỹ phẩm hoặc các sản phẩm mỹ phẩm an toàn.

Xem thêm video đang được quan tâm: