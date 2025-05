6 vụ tai nạn siêu xe đắt đỏ nhất từng khiến thế giới sửng sốt

Siêu xe McLaren F1 của "Mr. Bean" gặp nạn được bồi thường bảo hiểm cao nhất lịch sử nước Anh. Ảnh: Sky News

Rowan Atkinson không chỉ nổi tiếng với vai diễn hài hước trong bộ phim "Mr. Bean" mà còn được nhiều người biết đến qua vụ tai nạn với chiếc McLaren F1 huyền thoại, khiến chiếc xe này phải sửa chữa với chi phí lên tới 1,6 triệu USD (gần 42 tỷ đồng).

Vụ tai nạn đó đã trở thành một trong những yêu cầu bồi thường bảo hiểm cao nhất lịch sử nước Anh. May mắn là ví tiền của Atkinson vẫn còn nguyên vẹn, mặc dù chiếc McLaren F1 của ông thì không còn được như vậy.

5. Richard Hammond: Đốt chiếc Rimac Concept One giá 1 triệu USD thành khói

Chiếc siêu xe điện Rimac Concept One bị cháy rụi sau tai nạn. Ảnh: Road And Track

Richard Hammond, cựu phóng viên của "Top Gear" và hiện là người dẫn chương trình "The Grand Tour" đã sống sót thần kỳ sau khi vụ tai nạn kịch tính. Chiếc siêu xe điện Rimac Concept One của ông lao xuống sườn núi và bốc cháy trong khi đang quay một tập trong series The Grand Tour. Thiệt hại gần 1 triệu USD (gần 26 tỷ đồng) là cái giá phải trả cho màn đua tốc độ và cả sự may mắn sống sót.

6. Elon Musk: "Định mệnh" với McLaren F1 trước khi thành tỷ phú