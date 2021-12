6 tướng lĩnh quân đội nhận quyết định nghỉ hưu

Your browser does not support the audio element.

Chiều 7/12, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Công bố, trao quyết định về công tác cán bộ. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Thừa ủy quyền của Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã công bố, trao Quyết định nghỉ hưu từ ngày 1/12/2021 tới 6 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII công tác trong quân đội, gồm: Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thượng tướng Trần Đơn, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Thượng tướng Lê Chiêm và Thượng tướng Nguyễn Phương Nam (nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam).