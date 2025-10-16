6 triệu USD quá khó để từ chối dù là các tay vợt hàng đầu thế giới

“Tôi rất muốn cho họ xem một giải đấu mà bạn có thể chơi ba trận, à không, hai trận cho hai hạt giống hàng đầu và có khả năng kiếm được 6 triệu USD. Tôi rất muốn nghe điều đó về chúng” , Fritz nói trong cuộc phỏng vấn với Riyadh.

Taylor Fritz – một trong sáu tay vợt hàng đầu thế giới tham gia giải nói, có thể nghĩ ra hàng triệu lý do nhưng chính xác, đó là 6 triệu USD.

Fritz là một trong sáu tay vợt hàng đầu thế giới ​​tham dự Six Kings Slam lần thứ hai. Trong số này có Jannik Sinner, nhà vô địch đã trở lại sau khi nhận được tấm séc giải thưởng cao nhất một năm trước tại Saudi Arabia - nhiều hơn bất kỳ giải đấu thực tế nào dành cho nhà vô địch. Giải Mỹ Mở rộng gần đây đã lập kỷ lục Grand Slam khi chi trả 5 triệu USD cho các nhà vô địch đơn nam và đơn nữ.

Sự kiện này là một phần trong những bước tiến lớn gần đây của vương quốc vào môn quần vợt - và ngược lại - bao gồm việc tổ chức WTA Finals tại Riyadh, ATP Next Gen Finals tại Jeddah, cùng khoản tài trợ của Quỹ Đầu tư Công (PIF) cho bảng xếp hạng của các tour đấu.

Trong khi đó, hai huyền thoại Chris Evert và Martina Navratilova cũng là những người chỉ trích mối liên hệ của quần vợt với Saudi Arabia, do lo ngại về quyền của cộng đồng LGBTQ+ và quyền phụ nữ tại quốc gia này.