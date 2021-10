6 thứ chuyên gia khuyên bạn không nên bôi lên mặt

‘Việc sử dụng dầu dừa đặc biệt không được khuyến khích cho những người có da nhờn. Nó là một loại dầu vận chuyển tốt và được sử dụng trong nhiều biện pháp tự chế cho tóc. Nhưng khi sử dụng dầu dừa trên da mặt, cần có thời gian để hấp thụ vào da. Nếu bạn có làn da nhờn, dầu dừa sẽ làm tắc nghẽn lỗ chân lông trên da, dẫn đến nổi mụn’, bác sĩ Rana nói.

6. Sáp

Da mặt của chúng ta mềm mại và mỏng manh hơn nhiều so với phần còn lại của cơ thể. Waxing có thể là một lựa chọn tuyệt vời để loại bỏ lông trên cơ thể, nhưng sử dụng wax để loại bỏ lông mặt là một ý tưởng khá tệ. Phương pháp này có thể dẫn đến tình trạng lông mọc ngược, gây nhạy cảm với ánh nắng mặt trời, phát ban và trong một số trường hợp có thể để lại sẹo.

Xem thêm video đang được quan tâm: