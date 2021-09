6 thói quen không tốt cho sức khỏe của bạn nếu lạm dụng

Ảnh minh họa

Da của chúng ta là nơi sinh sống của các vi khuẩn có lợi giúp bảo vệ da khỏi nhiễm trùng và giữ nước tự nhiên. Việc sử dụng sữa tắm hàng ngày sẽ phá hủy hàng rào bảo vệ này. Với những vùng da thoáng và không đọng nhiều mồ hôi, bạn chỉ nên dùng sữa tắm 2 ngày/lần. Nếu dùng nhiều, cơ thể dễ mắc nhiều bệnh khác nhau, da khô hơn, có thể dẫn đến bệnh chàm.

Dùng nhiều thực phẩm chức năng

Ảnh minh họa

Trên thực tế, việc các loại thực phẩm chức năng có công dụng hay không vẫn còn gây ra nhiều tranh cãi. Uống cũng không sao, nhưng nếu vì uống mà bỏ qua các loại thực phẩm tự nhiên thì thực sự không hề tốt. Vậy nên, hãy làm sao để đảm bảo bữa ăn của mình thật cân bằng giữa đạm, đường bột và chất béo.