6 thói quen giúp tuổi thọ người Đức cao hơn mức trung bình thế giới gần 10 năm

Người Đức rất coi trọng thời gian được nghỉ ngơi. Đối với người Đức, những ngày nghỉ ngơi thì không được làm thêm giờ. Nếu không có việc gì quá gấp gáp, họ sẽ không gọi điện đến nhà người khác sau 7 giờ vào các ngày trong tuần, cuối tuần và ngày lễ. Ít người làm việc vào cuối tuần và họ cũng ít sử dụng ngày cuối tuần để giao dịch với khách hàng.

Thói quen này cũng là vũ khí thần kỳ để người Đức sống lâu hơn, bởi mệt mỏi quả thực là kẻ giết người số một đối với sức khỏe. Trong xã hội hiện đại, thực chất là làm việc quá sức lâu ngày có thể gây đột tử do suy tim, suy thận, nhồi máu cơ tim, xuất huyết não.

6. Luôn luôn có một thái độ tích cực

Hai phần thưởng chính của một thái độ tích cực là sức khỏe tinh thần và sức khỏe thể chất. Ở một khía cạnh nào đó, trí lực quyết định sức khỏe. Người Đức không so đo hay phô trương về cơm ăn, áo mặc, nhà ở, họ luôn cởi mở, lạc quan để giảm stress.

Điều này rất có lợi cho sức khỏe và tuổi thọ. Bởi căng thẳng có liên quan mật thiết đến lão hóa sớm và gây ra sự hao mòn về thể chất và tinh thần.