6 sai lầm thường gặp trong chế độ dinh dưỡng của người bệnh ung thư

4.3. Tùy bệnh ung thư mà kiêng

Tùy các bệnh ung thư khác nhau mà biểu hiện lâm sàng của chúng cũng khác nhau rõ rệt. Do đó, việc nên ăn hay nên kiêng thứ gì cũng không giống nhau mà phải căn cứ vào bệnh tình để quyết định. Người bệnh cần thực hiện theo đúng tư vấn, chỉ định của bác sĩ để tăng hiệu quả điều trị.

4.4. Tùy lúc mà kiêng

Khi bị bệnh ung thư, cần căn cứ vào các thời kỳ khác nhau của bệnh mà chọn những thức ăn khác nhau và kiêng kỵ khác nhau.

Khi điều trị bằng phóng xạ và điều trị bằng hóa chất, thường xuất hiện phản ứng giảm bạch cầu, lúc đó cần ăn nấm, ăn lươn, ba ba, long nhãn… Nếu xuất hiện miệng và lưỡi bị khô táo thì ăn mật ong, hải sâm, hạnh nhân. Sau khi công năng toàn thân giảm sút, đường tiêu hóa càng bị ảnh hưởng rõ rệt, nên cần kiêng thuốc lá, rượu, các thức ăn cay, béo (ớt, thịt mỡ).

Sau khi điều trị bằng phóng xạ, kiêng ăn các thực phẩm có tính nhiệt hại đến âm (như thịt dê, thịt chó...).

Còn bệnh ung thư sau khi phẫu thuật, người bệnh cần bồi bổ bằng các thực phẩm thuần khiết, kiêng ăn ngậy béo, dầu mỡ, vị đậm, hải sản tanh và các thứ cay, nóng.

Người bệnh ung thư nên chia thức ăn thành nhiều bữa nhỏ trong ngày. Ăn thức ăn giàu năng lượng và đạm (thịt, trứng, sữa, các loại đậu, hạt...). Ăn đa dạng thực phẩm, chế biến phong phú theo sở thích của người bệnh. Lựa chọn thức ăn tươi, sạch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

5. Có hay không "siêu thực phẩm" ngăn ngừa ung thư?

Một số sản phẩm được dán nhãn "siêu thực phẩm" vì chúng có đặc tính chống oxy hóa hoặc chứa các chất phytonutrient, phytochemical hoạt động như hoạt tính chống oxy hóa. Chất chống oxy hóa được cho là có khả năng kháng lại các gốc tự do, một trong những nguyên nhân gây ung thư. Chất chống oxy hóa cũng có trong rất nhiều thực phẩm thường ngày như sữa chua, trứng, các loại hạt, quinoa, bông cải xanh và quả mọng.

Cho đến nay chưa có bằng chứng khoa học khẳng định việc sử dụng một vài loại siêu thực phẩm hay một loại sữa nào đó có thể ngăn ngừa ung thư. Vì vậy người bệnh ung thư không cần thiết mất công, mất thời gian đi tìm ăn "siêu thực phẩm" chống ung thư. Hãy ăn uống bình thường những gì trong nhà bạn có.

6. Chỉ bồi dưỡng khi đang điều trị

Người bệnh đang điều trị cần bồi dưỡng ăn uống tốt để có sức khỏe tham gia vào các phương pháp điều trị đủ mạnh, đúng liệu trình. Tuy nhiên khi ra viện vẫn nên bồi dưỡng, ăn uống đủ chất, khoa học, hợp lý để duy trì sức khỏe, hệ miễn dịch tốt, góp phần giảm nguy cơ tái phát.

Lưu ý chế độ dinh dưỡng cho bệnh nhân ung thư Ung thư không phải là một bệnh mà là tập hợp hơn 200 loại ung thư, mỗi loại lại có hàng chục phân nhóm, liên quan đến nhiều yếu tố nguy cơ mắc bệnh khác nhau. Nên không có một món ăn nào, một kiểu ăn nào được cho là thủ phạm gây ung thư. Không có một chế độ ăn hoàn hảo nào thiết kế cho tất cả bệnh nhân ung thư. Dinh dưỡng hợp lý là yếu tố hết sức quan trọng góp phần vào thành công của điều trị. Không cần thiết phải ăn uống quá cầu kỳ, đặc biệt - gây tốn kém, mệt mỏi, căng thẳng cho mỗi bữa ăn, Không nhất thiết bữa nào cũng phải bổ dưỡng, nhiều, ngon. Thỉnh thoảng chấp nhận cơ thể đói, ăn những món tưởng như không có giá trị nhưng ngon miệng cũng được. Dinh dưỡng không phải là một phương pháp điều trị ung thư. Người bệnh ung thư cần tuân thủ quá trình điều trị theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa với những phương pháp hiệu quả đã được khoa học thừa nhận.

