6 người tử vong sau trận giông lốc kinh hoàng ở Ninh Bình

Tại xã Hải Anh, cơn lốc làm gãy 30 cột điện, sập 1 số nhà, khiến 1 người tử vong. Tại xã Thịnh Long, có một số ngôi nhà bị tốc mái và sập đổ, khiến 1 người tử vong, 4 người bị thương.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng xuống hiện trường, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả và động viên, chia sẻ với gia đình có người tử vong.

Công tác thống kê thiệt hại và khắc phục hậu quả vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục triển khai.