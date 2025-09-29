6 người tử vong sau trận giông lốc kinh hoàng ở Ninh Bình

Trọng Tùng| 29/09/2025 10:10

Trận giông lốc bất ngờ quét qua địa bàn tỉnh Ninh Bình làm nhiều ngôi nhà bị đổ sập, khiến 6 người tử vong.

Sáng 29/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Anh Dũng cho biết, rạng sáng cùng ngày, một cơn lốc quét qua nhiều xã trên địa bàn tỉnh, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Theo thống kê ban đầu, giông lốc quét qua địa bàn xã Quỹ Nhất làm sập 1 số nhà dân; giông lốc khiến 4 người tử vong, 3 người bị thương.

6492e745 fcd9 46be 940c 135a5d034fab.jpeg
Cơn giông lốc quét qua địa bàn xã Quỹ Nhất khiến nhiều ngôi nhà bị hư hại nặng nề. Ảnh: M.C.L.

Tại xã Hải Anh, cơn lốc làm gãy 30 cột điện, sập 1 số nhà, khiến 1 người tử vong. Tại xã Thịnh Long, có một số ngôi nhà bị tốc mái và sập đổ, khiến 1 người tử vong, 4 người bị thương.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng xuống hiện trường, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả và động viên, chia sẻ với gia đình có người tử vong.

Công tác thống kê thiệt hại và khắc phục hậu quả vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục triển khai.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/giong-loc-o-ninh-binh-khien-6-nguoi-chet-nhieu-nguoi-bi-thuong-2447085.html
            6 người tử vong sau trận giông lốc kinh hoàng ở Ninh Bình
