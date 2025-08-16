MU sẽ gặp Arsenal trên sân nhà Old Trafford trong trận đấu tâm điểm ngày mở màn Premier League mùa giải mới vào cuối tuần này. Nhưng có đến 6 ngôi sao vắng mặt trong trận đấu giữa MU và Arsenal, trong đó có Andre Onana.

Trận đấu giữa Manchester United và Arsenal là tâm điểm chú ý vào cuối tuần mở màn Premier League nhưng có tới sáu cầu thủ có thể vắng mặt trong trận đấu tại Old Trafford khi đội chủ nhà lo lắng về thể lực của Andre Onana.

Thủ môn người Cameroon đã vắng mặt trong suốt giai đoạn tiền mùa giải của MU và đang chạy đua với thời gian để kịp trở lại cho trận đấu đầu tiên của mùa giải mới. Chấn thương gân kheo đã khiến Onana phải ngồi ngoài, nhường chỗ cho Altay Bayindir.