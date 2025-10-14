6 nâng cấp mới iPhone 18 Pro Max - 'siêu phẩm' mạnh mẽ và thông minh tuyệt đỉnh

Những thông tin rò rỉ từ các nguồn uy tín cho thấy Apple đang chuẩn bị cho một bước chuyển quan trọng – vừa tinh chỉnh thiết kế, vừa bổ sung nhiều công nghệ mới đáng chú ý cho iPhone 18 Pro Max.

Một concept iPhone 18 Pro Max. Ảnh: Sam Tech

Dưới đây là tổng hợp 6 tính năng và thay đổi nổi bật được cho là sẽ xuất hiện trên dòng iPhone 18 Pro và 18 Pro Max.

Dynamic Island nhỏ hơn

Theo tài khoản Instant Digital trên Weibo – người từng nhiều lần tiết lộ chính xác về sản phẩm Apple – dòng iPhone 18, bao gồm iPhone 18, 18 Pro và 18 Pro Max, sẽ có Dynamic Island nhỏ hơn một chút so với hiện tại.

Tuy nhiên, công nghệ Face ID ẩn dưới màn hình vẫn chưa xuất hiện trong năm 2026.

Trước đó, từng có tin đồn cho rằng iPhone 17 Pro sẽ thu nhỏ khu vực Dynamic Island, nhưng cuối cùng thiết kế này vẫn được giữ nguyên.

Lần này, nhiều nguồn tin cho rằng khả năng thay đổi trên iPhone 18 là khá cao, bởi đây có thể là bước đệm hướng tới mẫu iPhone “toàn kính” kỷ niệm 20 năm, dự kiến ra mắt sau đó.

Face ID ẩn dưới màn hình, theo dự đoán, sẽ chỉ xuất hiện từ iPhone 19 Pro trở đi – khi công nghệ này đạt độ hoàn thiện cao hơn.

Instant Digital, với hơn 1,5 triệu người theo dõi trên Weibo, từng tiết lộ chính xác nhiều chi tiết như hệ thống tản nhiệt buồng hơi trên iPhone 17 Pro, phiên bản màu vàng của iPhone 14, hay dây đeo Titanium Milanese Loop của Apple Watch Ultra 2.