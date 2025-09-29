6 năm thuê nhà không bị tăng giá, người phụ nữ tiết lộ chuyện cảm động

Mới đây, tại Hợp Phì (An Huy, Trung Quốc), một người phụ nữ tên Dương đăng video kể về người chủ nhà tốt bụng của mình trên trang QQ.

Chị cho biết đã thuê nhà, mở quán ăn từ năm 2019, hợp đồng ký 8 năm. Năm đầu tiên, tiền thuê là 300.000 tệ (hơn 1,1 tỷ đồng). Hợp đồng quy định từ năm thứ 3 sẽ tăng giá dần theo từng năm. Thế nhưng từ năm 2019 đến nay, chủ nhà nhiều lần chủ động “vi phạm hợp đồng” để giảm tiền thuê cho chị.

Chủ nhà (áo xám) là người vô cùng tốt bụng trong mắt chị Dương. Ảnh: QQ

Ngày 26/9, chị Dương chia sẻ với truyền thông: “Lần đầu tiên chủ nhà bớt tiền thuê cho tôi là đầu năm 2020, với số tiền 20.000 tệ (74 triệu đồng).

Sau đó, khi biết con gái tôi chậm phát triển, gia đình lại khó khăn, ông bỏ luôn phần tăng giá nhà theo từng năm trong hợp đồng. Năm ngoái, ông lại giảm xuống còn 280.000 tệ (khoảng 1 tỷ đồng).