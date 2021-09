6 nam thần tượng sở hữu visual đẹp đến khó tin nhưng netizen chẳng mấy hào hứng

Ngoại hình của Thunder từng khiến fangirl điên đảo

Thunder nổi tiếng với gương mặt đẹp như chàng hoàng tử bước ra từ truyện tranh. Anh chàng vừa có nét dễ thương lại vừa nam tính. Trong những năm 2011-2012, Thunder và MBLAQ là những idol nam hàng đầu, có lượng fan hâm mộ hùng hậu. Tuy nhiên sau khi rời khỏi nhóm và công ty quản lý để trở thành nghệ sĩ solo thì Thunder không tạo được nhiều tiếng vang với công chúng.

Y (Golden Child)

Xuất hiện với biệt danh "bản sao của Jungkook", Y khiến fan K-pop phải chú ý vì gương mặt có nhiều điểm giống với Jungkook (BTS). Nếu không nhìn kỹ, bạn rất có thể nhận nhầm hai anh chàng này với nhau.

Y có nhiều nét giống Jungkook

Ngoài việc giống Jungkook, thành viên Golden Child còn nhận được nhiều lời khen về ngoại hình vì sở hữu những đường nét khá cá tính và độc đáo.

Hyunjae (The Boyz)

Được mệnh danh là "nhóm nhạc toàn trai đẹp", The Boyztừng thu về một lượng fangirl lớn nhờ visual đáng ngưỡng mộ. Showcase debut của The Boyz có sự góp mặt của 10.000 khán giả. Tuy nhiên, nhiều người chỉ ca ngợi Joo Haknyeon, Younghoon mà không biết trong The Boyz còn sở hữu một mỹ nam đẹp trai lai láng, đó là anh chàng Hyunjae.