6 món phụ kiện hữu ích giúp bảo vệ xế cưng trong mùa hè nắng nóng

Vào mùa hè như hiện nay, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến 38-40 độ C. Nếu đóng kín cửa, hiệu ứng nhà kính khiến nhiệt độ thực tế trong khoang xe có thể bị "đốt" lên tới 65-70 độ C, thậm chí trên 80 độ C chỉ sau vài giờ phơi nắng.

Điều này không chỉ khiến vật liệu trong khoang nội thất bị xuống cấp nhanh chóng mà còn ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ và sự an toàn của người ngồi trên xe.

Nhiệt độ táp lô phía dưới kính lái của một chiếc ô tô bị "đốt" lên tới hơn 80 độ C sau vài giờ để dưới trời nắng nóng. Ảnh: Đình Quý

Để bảo vệ xế cưng, nhiều chủ xe đã trang bị một số vật dụng, phụ kiện hữu ích để chống chọi với nắng nóng dưới đây:

Bạt phủ ô tô

Bạt phủ ô tô là phụ kiện khá phổ biến và được nhiều chủ xe sử dụng để bảo vệ lớp sơn và nội thất chiếc xe khỏi nắng nóng trực tiếp của mùa hè. Đồng thời, bạt phủ còn có tác dụng chống nước, bụi và những va quệt nhẹ khi đỗ trong bãi gửi xe.

Những tấm bạt phủ, tấm che kính lái giúp phần nào bảo vệ xế cưng khỏi mưa nắng. Ảnh: Hoàng Hiệp

Tuy nhiên, phụ kiện này chỉ phù hợp với những chiếc xe ít sử dụng bởi thời gian lắp đặt, trùm lên xe khá phức tạp, thường đòi hỏi phải 2 người cùng thao tác.

Nếu không cẩn thận hoặc không được vệ sinh sạch sẽ, trong quá trình phủ bạt có thể khiến lớp sơn và kính xe bị trầy xước.

Hiện nay, giá trên thị trường cho một chiếc bạt phủ xe con loại bình dân vào khoảng 300-700 nghìn đồng tuỳ chất liệu. Với những loại bạt cao cấp, giá có thể lên tới trên 1 triệu đồng.

Ngoài bạt phủ toàn bộ xe, có cả loại bạt phủ riêng phần thân trên hoặc tấm bạt che kính lái, cũng có tác dụng nhất định.