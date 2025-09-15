6 mẹo vặt về ô tô có vẻ hay nhưng hoàn toàn phản tác dụng

Dùng băng dính che đèn “check engine”, TPMS (cảm biến áp suất lốp) hay ABS là hành vi vô trách nhiệm. Đèn báo là tín hiệu hệ thống, che giấu nó không khiến lỗi biến mất mà có thể khiến bạn tiếp tục vận hành xe trong tình trạng gây hại, dẫn đến sửa chữa tốn kém hơn hoặc nguy cơ tai nạn. Khi có đèn báo, cần quét mã lỗi và sửa theo khuyến cáo kỹ thuật.

4. Dùng nước rửa chén thay dung dịch rửa kính

Nước rửa chén rẻ và tiện, nhưng không thiết kế cho hệ thống rửa kính ôtô, nó để lại vệt, có thể làm nghẹt bơm rửa kính, và trong vùng không khí lạnh, sẽ dễ đóng băng. Dung dịch rửa kính chuyên dụng có chất chống đông và chất tẩy phù hợp, giá chỉ vài chục nghìn đồng mới là lựa chọn an toàn, bền hơn.