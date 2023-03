6 mẹo hay giúp loại bỏ cặn bẩn trong ấm siêu tốc hiệu quả

Gọt vỏ khoai tây cho vào ấm siêu tốc, đổ nước lọc vào ấm, sau đó đun sôi trong 10 phút rồi rửa sạch lại với nước, những vết cặn sẽ được loại bỏ.

Dùng than hoạt tính

Ấm siêu tốc không sử dụng lâu ngày dễ bị bám bụi và khó tẩy rửa. Cách nhanh nhất để làm sạch bụi trong ấm siêu tốc chính là sử dụng than hoạt tính. Dùng một chiếc khẩu trang than hoạt tính (mua ở tiệm thuốc) bỏ vào trong ấm siêu tốc, đổ nước vào và đun sôi. Than hoạt tính trong khẩu trang có công dụng hút sạch bụi bẩn bên trong ấm.



Mẹo bảo quản ấm siêu tốc luôn như mới

• Luôn rút phích cắm sau khi sử dụng ấm.