6 mẫu xe SUV cần tránh mua, nhiều cái tên quen thuộc với khách hàng Việt Nam

Volkswagen Taos là một trong những mẫu xe bị đánh giá có độ tin cậy kém. Ảnh: Car And Driver

Volkswagen Taos từng được kỳ vọng là ứng cử viên sáng giá trong phân khúc SUV cỡ nhỏ nhờ thiết kế nhỏ gọn, giá cả phải chăng và khả năng vận hành ấn tượng. Thế nhưng, chỉ sau một năm ra mắt, Consumer Reports xếp hạng là một trong những mẫu xe kém tin cậy nhất thị trường, chỉ sau Chrysler Pacifica Hybrid.

Hơn nữa, điểm an toàn cũng là vấn đề khi Viện An toàn Giao thông đường bộ Mỹ (IIHS) chỉ chấm Volkswagen Taos đạt 4/5 sao, với đánh giá "chấp nhận được" ở bài kiểm tra va chạm hông. Ngoài ra, khả năng phòng ngừa va chạm phía trước và nhắc nhở thắt dây an toàn của mẫu xe này cũng không được đánh giá cao.

6. Jeep Wrangler

Biểu tượng off-road Jeep Wrangler không phải là lựa chọn lý tưởng cho việc di chuyển hàng ngày. Ảnh: Jeep

Jeep Wrangler là biểu tượng off-road của thương hiệu Jeep nói riêng và dòng xe địa hình Mỹ nói chung, nhưng mẫu xe này lại không phải là lựa chọn lý tưởng cho việc di chuyển hàng ngày. Mẫu xe này có điểm số về độ tin cậy thấp, cùng với đó là nhiều vấn đề kỹ thuật về hệ thống lái, hệ thống treo, động cơ và hộp số.

Điều này khiến Jeep Wrangler trở thành "nỗi ám ảnh" của nhiều người dùng và trở thành lựa chọn rủi ro đối với những người mua. Các chuyên gia khuyến nghị nếu vẫn muốn sở hữu Wrangler, người dùng hãy mua xe cũ, đặc biệt là phiên bản sử dụng động cơ I6 4.0L.